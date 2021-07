El Perú Cáceres Wellness es uno de los principales complejos deportivos de la ciudad. Es una inversión privada que permitió la construcción del centro en un terreno que es del ayuntamiento. A cambio de la inversión, los promotores, inicialmente la unión temporal formada por Aristos y Santano y actualmente la mercantil Promoción de Espacios Recreativos Urbanos (Perú), se quedaron con la explotación y los rendimientos económicos del complejo deportivo. El periodo total era de 40 años. Pero finalmente serán 60. Estará en manos privadas hasta 2064, no se podrá ampliar por más tiempo, a partir de esa fecha todo pasará al ayuntamiento.

Será la segunda ampliación del periodo de concesión y se aprobará por el pleno de la corporación local en su sesión de la próxima semana, al menos la propuesta de dictamen que se lleva esta mañana a la comisión informativa de Contratación es que se vote a favor de la misma, aunque no hay coincidencia en los informes: el jurídico y el técnico es favorable, el económico es desfavorable.

El argumento de la empresa para la ampliación del periodo de concesión es el resultado económico producido en el periodo 2007-2019 con unas pérdidas que superan los dos millones de euros. Aunque la razón en la que se apoya es en la cláusula del contrato que vincula a empresa y ayuntamiento y que establece unos niveles mínimos y máximos de rendimiento. Si no se alcanzan o si se superan, procederá la revisión del contrato para restablecer el equilibrio económico financiero de la concesión. El rendimiento mínimo es de 165.000 euros y el máximo es de 400.000 euros.

En ninguno de los años cuyos resultados económicos expone la empresa se ha llegado a un rendimiento mínimo de 165.000 euros, razón por la que la mercantil Promoción de Espacios Recreativos Urbanos presenta la revisión del contrato. El medio que propone para resarcirse de las pérdidas es tener durante más tiempo la explotación del complejo deportivo con los beneficios que se puedan obtener de la misma.

INFORMES / Dos de los tres informes que han elaborado los técnicos del ayuntamiento sobre la petición de la empresa no plantean objeciones; el económico, sí. El informe del servicio de Infraestructuras no plantea inconvenientes de orden técnico a la propuesta presentada por la empresa. El jurídico también es favorable tras precisar que las pérdidas acumuladas en el periodo comprendido entre 2007 y 2019 ascienden a 2.053.116 euros y constatar que en ninguna de las anualidades se alcanzó el nivel mínimo de rendimiento de 165.000 euros.

En su informe, la secretaría general considera que se debe entender que las causas que han motivado el incumplimiento de los objetivos económicos financieros de la concesión no se pueden imputar a la empresa concesionaria como consecuencia de una actuación negligente, sino que obedecen a las causas contenidas en la teoría del riesgo imprevisible.

En su valoración, los servicios económicos del ayuntamiento concluyen que no hay razones para una ampliación del periodo de concesión porque los primeros años de la misma son de pérdidas por las inversiones que se tienen que realizar para el funcionamiento de los servicios, mientras que en los años sucesivos se irá a un incremento gradual de los beneficios. Un dato en que la intervención respalda su valoración es en que el importe neto de la cifra de negocios ha ido en aumento en los últimos años.

La oferta que presentó la Ute de Aristos y Santano fue la única que concurrió a esta concesión. El contrato de concesión se firmó entre el ayuntamiento y la empresa en enero de 2004.

No se acepta la revisión del contrato pedida por Canal

La comisión informativa de Contratación también tendrá que pronunciarse en su sesión de esta mañana sobre otra propuesta de revisión de un contrato para el restablecimiento del equilibrio económico financiero. Se trata del contrato de concesión de la gestión del abastecimiento y depuración de agua.

La empresa Canal de Isabel II basa su propuesta de revisión en el real decreto-ley de medidas urgentes para hacer frente al impacto económico y social del covid, que da derecho a la compensación a los concesionarios por la pérdida de ingresos y el incremento de los costes soportados.

La cantidad por la que la empresa pide una compensación asciende a 167.615 euros, según la estimación que hacen los servicios técnicos del ayuntamiento en sus informes. Pero estos servicios, al igual que los jurídicos del ayuntamiento, aconsejan que se desestime la propuesta de revisión porque hay que tener en cuenta la disminución de los gastos que haya tenido la empresa. La conclusión a la que se llega en el informe jurídico es que se ha podido producir una pérdida de ingresos -de los consumos no domiciliarios por el cierre de negocios durante la pandemia-, pero no un aumento de los costes, sino una disminución de los mismos, por tanto «la pérdida de ingresos puede compensarse con el menor coste en su prestación». El informe de los servicios económicos también es contrario a aceptar la demanda de Canal de Isabel II al no producirse, a criterio de este servicio, «la concurrencia simultánea de pérdida de ingresos y el incremento de los costes asociados».

No es la primera ni será la última diferencia que tiene Canal de Isabel II y el ayuntamiento en relación a la revisión del contrato de concesión del agua. Una reciente sentencia ha condenado al ayuntamiento al pago de 2,6 millones de euros a Canal de Isabel II por la revisión de anualidades del anterior contrato de concesión. Y está pendiente la revisión que puede presentar la empresa por los primeros años del contrato de concesión que está en vigor desde 2015.