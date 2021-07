El alcalde de Cáceres, Luis Salaya, se ha pronunciado esta mañana sobre el anuncio del secretario general del PSOE en Extremadura y presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, que ayer avanzó que parte de los fondos europeos de recuperación Next Generation que lleguen a la región se emplearán en la construcción de viviendas sociales en Cáceres, donde no se realiza una promoción de este tipo desde "hace mucho tiempo".

El regidor ha explicado, respecto a la ubicación, que se está barajando y estudiando "hace tiempo con la consejería y no está definido todavía dónde se van a levantar. Tenemos claro dónde no se van a levantar, para que todo el mundo esté tranquilo, y es que no van a construirse en Aldea Moret".

Salaya ha precisado que su objetivo es que las viviendas sociales estén diseminadas por toda la ciudad "y que no generemos guetos. Tenemos que aprender de los errores del pasado y desde luego no vamos a reforzar esa idea. Estamos más cerca de que haya menos vivienda social en Aldea Moret y de que haya más; sé que es algo que inquieta a los vecinos cada vez que se habla del tema y además la vivienda social a veces es un arma de doble filo; es decir, si se hace bien y se integra bien funciona, si la integramos mal se convierte en un problema".

Respecto a plazos, el alcalde ha comentado que se está trabajando en el proyecto de manera global. "Eso tiene varias fases. Uno ya se ha afrontado y es el que tiene que ver con la rehabilitación de viviendas en Aldea Moret, en bloques donde se han mejorado los pisos y se va a trabajar con las comunidades de vecinos para mejorar la convivencia, pero la segunda parte está todavía muy pendiente. El presidente es muy transparente y nos deja respondiendo a los proyectos después de sus visitas a la ciudad", ha concluido entre risas.

Vara apuntó que "con los fondos Next Generation tenemos que hacer viviendas sociales en Cáceres pero dónde las hacemos y cómo las hacemos, lo decidís vosotros". En este sentido, Vara volvió a reiterar que lo importante que le pase a la ciudad será decidido por el gobierno municipal. "Yo tengo que estar para ayudar y aportar todo lo que sea necesario, pero no para sustituir", subrayó en alusión a la autonomía que confiere al Ejecutivo cacereño a diseñar su propio proyecto de ciudad.

"El objetivo es que la gente pueda tener un proyecto de vida, aunque no se lo puedan comprar", ha subrayado Fernández Vara, quien aboga por ofrecer oportunidades a las personas, y ha recalcado que, con el crecimiento socioeconómico que habrá en los próximos años, hay que hacer "una apuesta absoluta" por la vivienda y conseguir que la gente pueda acceder a ella sin tener que destinar a su compra "toda su vida".