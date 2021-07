Ante los últimos movimientos habidos en la representación de los empresarios de Badajoz, y la “orfandad” que sufren los empresarios de Cáceres, con una federación empresarial inexistente, el Círculo Empresarial de Cacereño´(CEC) considera que es imprescindible abrir procesos electorales en ambas provincias para que la patronal pueda contar con una representatividad legítima, cosa que ahora no tienen ninguna de las dos.

Según el presidente del CEC, Diego Arturo Hernández, los empresarios de Cáceres no están legítimamente representados, ya que, la Federación Empresarial Cacereña (FEC) ya debería haber celebrado elecciones para renovar su directiva, cosa que no ha hecho, cuestión que se agrava con la circunstancia de que no celebra las asambleas que le exigen sus estatutos, y, contrariamente a derecho, deniega la entrada en la misma a empresarios que quieren formar parte de ella, según asegura el Círculo en un comunicado.

Ahora, la Confederación Empresarial de Badajoz (COEBA), tras dimitir su presidente, Emilio Doncel, y coger la presidencia en funciones Javier Peinado, tras una reñida votación interna de 8 votos en contra y 9 a favor del comité ejecutivo, “entra en la misma dinámica que Cáceres, con un presidente no legitimado por la totalidad de la asamblea, y que, además, acumula tantos cargos dentro de la representatividad patronal que no se sabrá en nombre de quién habla”.

Según la nota difundida por el Círculo Empresarial Cacereño, Javier Peinado, es en la actualidad secretario general de la Confederación Regional Empresarial Extremeña (CREEX); vicepresidente de la Cámara de Comercio de Badajoz, y ahora presidente en funciones de COEBA, entidad que, al igual que la CREEX, la FEC, UGT Y CCOO y la Federación Empresarial Placentina (FEP), están siendo investigadas por la Fiscalía Anticorrupción UGT, CCOO su presunta comisión en un delito de fraude y falsedad en subvenciones para cursos de formación, por valor de 2 millones de euros, aproximadamente.

Ante este escenario, el CEC considera que ni los empresarios pueden mirar hacia otro lado, ni la administración puede seguir teniendo de interlocutoras a organizaciones que están siendo investigadas por los tribunales y cuyas cúpulas directivas no están legitimadas porque no se han sometido a la elección de los empresarios.

Los empresarios de Cáceres y Badajoz, “con su esfuerzo ayudan cada día al desarrollo de Extremadura y se merecen tener a los mejores representantes, porque de su lucha y de su trabajo se beneficiará toda la sociedad”.

Por ello es necesario, dijo Hernández, que las organizaciones empresariales de Cáceres y Badajoz que hayan demorado las elecciones (COEBA las tenía que haber celebrado en 2019) las convoquen cuanto antes, y sin excusas.

El presidente en funciones de COEBA no puede decir que la convocatoria dependerá de la situación sanitaria porque “hay múltiples maneras de celebrarlas sin necesidad de poner en peligro la salud de los votantes, “de hecho, se han celebrado elecciones autonómicas en País Vasco, Cataluña y Madrid.

Por otra parte, el CEC quiere poner de manifiesto que “respeta los tiempos y las formas de los tribunales, pero considera que, desde 2016, año en que la Fiscalía Anticorrupción pidió que se investigara a estas organizaciones, ha pasado el tiempo suficiente para que se den pasos en el proceso y se agilice la instrucción para que los responsables asuman su castigo, si lo son, o para que los nombres de los investigados se lave, en caso de que resulten declarados inocentes, porque esta situación está afectando muy negativamente a las organizaciones”.