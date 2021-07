La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) ratifica en una sentencia del pasado 17 de junio que el ayuntamiento tendrá que abonar a Canal de Isabel II dos revisiones de precio del contrato de concesión del agua, unas actualizaciones que suman 2,6 millones de euros y que son de los ejercicios 2009 y 2010. Es un débito que corresponde a la etapa anterior en la que la compañía de la comunidad de Madrid gestionó el servicio de abastecimiento y depuración de agua de Cáceres.

La Sala del TSJEx ratifica en su resolución una sentencia del juzgado de lo Contencioso Administrativo, que en abril admitió la reclamación de Canal de Isabel II. Ahora el TSJEx refuerza los argumentos del juzgado por un hecho que califica de «indiscutible», ya que hay una resolución del ayuntamiento de enero de 2011 que reconocía el pago de esta cantidad.

El ayuntamiento llegó a tramitar un procedimiento administrativo para anular dicha resolución porque careció de los informes del interventor, del secretario general y de los servicios técnicos. Pero la Comisión Jurídica de Extremadura concluyó, en un dictamen del pasado mes de abril, que hay una «ausencia de vicio de nulidad radical en la resolución de la alcaldía de enero de 2011», por lo que dictaminó en contra de la revisión de oficio de la misma.

Una circunstancia que tanto la Comisión Jurídica como los dos órganos judiciales han tomado en consideración es que la empresa presentó reclamaciones en los años 2013, 2016 y 2019 para que no prescribieran los derechos de la resolución de 2011. En los argumentos de su recurso, el ayuntamiento defendió que esas reclamaciones no podían interrumpir la prescripción «puesto que no reunían los requisitos formales y sustantivos precisos por no presentar las correspondientes facturas». Pero la Sala del TSJEx tumba este razonamiento al exponer que el real decreto que regula las haciendas locales «no exige que la acreditación documental del derecho de la acreedora se realice necesariamente con la presentación de una factura».

El juzgado de lo Contencioso, en su sentencia del pasado mes de abril, aceptó la reclamación de la empresa contra la desestimación por parte del ayuntamiento del recurso administrativo en el que la compañía pedía una compensación. Canal pretendía que se compensase los 2,2 millones del cuarto pago del exceso de canon que la empresa tenía que abonar al ayuntamiento con los 2,6 que el consistorio adeudaba a la compañía por la revisión de precios de las anualidades de 2008 y 2009.

No obstante, la empresa llegó a pagar la cuarta anualidad del exceso de canon. Lo que se discute en la sentencia no es posible, no se puede compensar el exceso de canon con la deuda porque el primero ya se pago. Pero lo que hacen las dos sentencias, la del juzgado primero y la de la Sala después, es reconocerle a la empresa que tiene derecho al pago de las revisiones de esos dos años.

En los pliegos de los concursos para la concesión de la gestión de un servicio municipal se regula el derecho de las empresas a la revisión de los precios, cuando se producen gastos o una reducción de ingresos debidos a causas ajenas a la empresa o por incumplimientos de las condiciones que puso el ayuntamiento para la contratación. Esas revisiones, en caso de aceptarse y que estén justificadas, se tienen que compensar por el ayuntamiento para mantener el equilibrio económico financiero de la concesión. Lo puede hacer bien con cargo al presupuesto o con una actualización de la tarifa que paga el usuario. Canal ha gestionado el servicio de abastecimiento de agua de Cáceres en dos etapas, en la primera entre los años 1995 y 2011, entonces se iban presentando revisiones anuales que en su mayoría se aceptaban y se trasladaban a la tarifa.

SEGUNDA ETAPA / La segunda etapa se inició en 2015, en los cuatro primeros años no se podía presentar una revisión, desde 2019 es posible. La empresa ya lo intentó con anterioridad, entre otros argumentos porque el consumo de agua ha sido inferior al que el ayuntamiento calculó en su estudio de costes cuando sacó a concurso la concesión. A menor consumo, menos ingresos y el principal coste de la concesión es fijo, el personal que está en la misma.

La empresa ha pedido recientemente una revisión para restablecer el equilibrio económico financiero de la concesión. Basó su propuesta de revisión en el real decreto-ley de medidas urgentes para hacer frente al impacto económico y social del covid, que da derecho a la compensación a los concesionarios por la pérdida de ingresos y el incremento de los costes soportados. Pero el ayuntamiento no lo aceptó porque también se tenía que evaluar la reducción de gastos que tuvo la empresa durante ese periodo.