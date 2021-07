La incidencia acumulada en Cáceres baja de los 150 casos a siete días. Según los datos que maneja el Servicio Extremeño de Salud, el fin de semana la ciudad ha registrado 54 contagios, una cifra que sitúa la tasa en 139 casos positivos a una semana y 272 casos a 14 días sobre 100.000 habitantes. Los datos de contagios se contabilizan sobre las cifras del día anterior, por tanto, los 6 contagios registrados este lunes corresponden a los del domingo y entran dentro del balance del fin de semana. El domingo se registraron 18 positivos --corresponden a los casos del sábado-- y el sábado, 30 --corresponden a los del viernes--.

Sobre este asunto se pronunció el alcalde este lunes y destacó en declaraciones a los medios la complejidad de la situación sanitaria en la ciudad tras el repunte de las últimas semanas aunque insistió en la paulatina «estabilización» de las cifras. «Estamos en una situación razonablemente complicada con datos estables lo que permitirá enfrentarnos a un verano con una buena ocupación hotelera y nos permitirá recibir a mucha gente». En este sentido, confirmó que el brote declarado el domingo por el SES con 7 contagios y 14 contactos corresponde a una fiesta privada en una casa de campo. Este nuevo brote se une a la decena de focos que continúan activos en la ciudad, entre ellos, los dos que acumulan más casos y que provocaron que se disparase la incidencia esta pasada semana.

En esa línea, Salaya reiteró el mensaje a la ciudadanía para que sea «especialmente prudente» con las fiestas en viviendas particulares y reclamó responsabilidad «máxima» a jóvenes y adultos en el ocio nocturno. En ese sentido, se pronunció también sobre el aplazamiento de la feria y defendió la decisión de no celebrar las Ferias de San Fernando en mayo ya que, esto ha permitido, según su criterio, que se hayan podido «contener» los contagios de coronavirus en la ciudad.

De forma paralela en cuanto al avance de la campaña de vacunación, el SES administró 11.133 dosis la pasada semana en el Palacio de Congresos y mantiene el ritmo de las 10.000 vacunas semanales. En cuanto a la previsión de esta próxima semana, se inocularán primeras dosis a la franja 20 a 29 y 30 a 39 años y segundas dosis para 60 a 69, 50 a 59 y 40 a 49. Hay dos llamamientos el miércoles y el jueves, para completar esas tres décadas a los no localizados.

De la misma manera, el área de salud de Cáceres hace llamamiento para que puedan acudir sin cita previa a vacunarse aquellos que no hayan sido llamados o no han podido ser localizados por no disponer de datos actualizados de franjas comprendidas entre los 40 y los 69 años. El miércoles 14 de julio estará destinado a las personas entre 40 y 59 años (nacidos entre 1962 y 1981) y el jueves 15 de julio para las personas entre 60 y 69 años (nacidos entre 1952 y 1961). Ambas convocatorias serán en horario de tarde.