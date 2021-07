El pleno de la corporación local dará por buenos en su sesión de mañana los resultados de la investigación que se ha instruido para determinar si el camino de Almeida o Montealmeida, en el municipio de Cáceres, es de titularidad pública. Esta investigación, que se tuvo que realizar tras un requerimiento judicial, concluye que no ha quedado acreditada la titularidad de dicho camino a favor del ayuntamiento y por tanto no es competencia de la entidad local su conservación y mantenimiento. Con esta investigación se pone un punto y seguido a un expediente que se inició hace tres años y medio, cuando los propietarios afectados, unos setenta, presentaron sus primeras reclamaciones contra el catálogo de caminos públicos.

Pero la investigación también determina que el camino objeto de estudio no es el que se usa para el acceso a las parcelas de la finca Cuarto del Baño, sino que es otra vía, un camino de servidumbre de titularidad privada, que es el queda inundado y se corta con las crecidas de los ríos Salor y Ayuela. El mantenimiento y conservación ni de una ni de otra vía, según el estudio realizado, corresponde a la entidad municipal.

Esa imagen, de carretera cortada y de propietarios de fincas aislados, se ha repetido en los últimos años. Primero en 2018, solo unos meses después de las primeras protestas por no incluirse esta vía en el catálogo de caminos públicos. Y después en 2021, hace solo unos meses cuando el camino volvió a cortarse al crecer el río.

Las primeras protestas se produjeron en 2017. Unos setenta afectados llevaron sus reclamaciones al ayuntamiento, incluso al pleno de la corporación local. El camino de Almeida o Montealmeida apareció como público en el documento inicial del catálogo municipal, pero en la tramitación definitiva desapareció. Como resultado de este cambio, según explicaron los afectados que asistieron al pleno de la corporación local en diciembre de 2017, el propietario de una de las parcelas cortó el camino, el efecto para los demás fue que las alternativas de acceso dejaron de ser seguras cuando quedaban anegadas por las crecidas de los ríos Salor y Ayuela. En ese momento se abrió un proceso entre afectados y ayuntamiento, los primeros demandaban que el camino volviese a incluirse en el catálogo y al ser una vía pública evitar que se cerrase el paso a los demás propietarios de parcelas.

El ayuntamiento mantuvo el catálogo sin incluir el camino y desde ese momento comenzó un procedimiento con recursos administrativos y judiciales por parte de los afectados, hasta que en julio de 2019 el juzgado de lo Contencioso Administrativo estimó el recurso interpuesto por la comunidad de propietarios de fincas rústicas Cuarto del Baño contra la resolución del expediente de investigación de la titularidad del camino Montealmeida, obligando al ayuntamiento a incoar el expediente para investigar.

El resultado de esa investigación se llevó a la comisión informativa de Urbanismo y Patrimonio del ayuntamiento para la emisión de un dictamen. La conclusión del mismo es que no queda debidamente acreditado la titularidad pública del camino y que por tanto no se trata de una vía «de uso, dominio y competencia municipal que haya de ser abierta, restituida, conservada y mantenida por el ayuntamiento».

DOCUMENTACIÓN / La investigación parte de toda la documentación histórica, donde el camino no aparece, y es «un indicio contrario al carácter público del camino el hecho de que no aparezca reflejado en los planos históricos más antiguos». En otro apartado de la investigación se señala que es un camino de servicio «privado y sobre el que el ayuntamiento nunca ha reclamado ni ha asumido su titularidad ni ha actuado sobre él». Además, según la investigación, en el ayuntamiento no se ha localizado «antecedentes o documentos que acrediten que se hayan hecho actuaciones de construcción, de conservación o de mantenimiento» del camino.

Otros argumentos en contra de la titularidad pública es que «no se entiende como posible que el paso por una finca desde tiempo inmemorial engendre la servidumbre pública de paso». Además se advierte de que en el caso de que se hubiese estimado por la corporación que el camino debía de incluirse en el catálogo como de uso y dominio público, esto «conllevaría la necesidad de ejecución por parte del ayuntamiento de todas las obras necesarias para el restablecimiento de su trazado» con el riesgo de «un nuevo proceso judicial, incluso civil, que puede que impidiera la efectiva apertura del camino por un largo periodo de tiempo». Otra consideración que se hace es que el hecho de que un camino aparezca en el Catastro «tampoco ha de ser forzosamente considerado como público».

En la investigación se reitera que el camino que se está utilizado no es ni siquiera el que es objeto de investigación, sino otro camino de servidumbre de titularidad privada, «siendo muy relevante la existencia de este camino de servidumbre, pues si efectivamente existiese un camino público que garantizase el acceso a las fincas, ¿para qué fue necesaria la constitución de dicha servidumbre?», según se destaca en uno de los apartados del dictamen que el jueves va al pleno para su votación.