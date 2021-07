El ayuntamiento publicó este miércoles la convocatoria de subvenciones para los sectores del comercio, hostelería, turismo y de otros afectados por la reducción de la actividad a causa del covid. El plazo para presentar solicitudes para optar a esta aportación se abrirá hoy y es de diez días hábiles, hasta el 28 de julio. Dos de las novedades de esta convocatoria es que no se primará el orden de presentación de la solicitud y que todos los peticionarios que cumplan los requisitos de las bases contarán con la ayuda municipal.

El ayuntamiento destina a este plan una dotación de 3 millones. Son ayudas a fondo perdido y que «pretenden ser un complemento de las que se reciben de otras instituciones», explicó el alcalde, Luis Salaya, durante la presentación de la convocatoria. El regidor estuvo acompañado por el presidente de la Cámara de Comercio, Gabriel Álvarez, ya que otra novedad de la convocatoria de este año es que será la Cámara la que tramite las solicitudes. El ayuntamiento aporta 15.000 euros y la Cámara pone 8 trabajadores. «Se estima que la tramitación de las ayudas dure dos meses», calculó Salaya.

El año pasado la tramitación se prolongó durante meses. Entonces se presentaron 2.200 peticiones, de las que 1.345 no se pudieron tramitar porque ya se había agotado el dinero, en 2020 fue un millón de euros. Este año se pretende que todas tengan ayuda. El máximo que puede recibir cada solicitante es de 2.999 euros. En esta nueva convocatoria se espera que la cifra de peticiones sea menor que en 2020 al estar limitada a sectores más concretos que el pasado año, a los más perjudicados por las restricciones por el covid.

Se ha pensado en aquellos sectores que en este año se han visto afectados por cierres de negocios a causa de la pandemia, como comercios y hostelería, y que además han perdido negocio por los cierres perimetrales del municipio, como hospedajes, hoteles o alojamientos turísticos. En el método de reparto que se ha ideado, estos últimos serán los que reciban una mayor dotación. «El turismo es un sector fundamental, es la piedra de toque de la economía local y el que más estabilidad ha dado a la ciudad en los últimos veinte años», comentó Salaya.

PETICIÓN COMPLETA / Esta convocatoria se anunció en un principio para abril, pero al final no ha salido hasta este miércoles. El alcalde insistió en que no se ha tardado mucho, «si lo comparamos con otras ciudades, se han tramitado con agilidad», manifestó. Para empezar a repartir el dinero será necesario que antes se concrete cuántas de las solicitudes cumplen con todos los requisitos, motivo por el que la concejala de Hacienda, María Ángeles Costa, pidió a los empresarios que pueden optar a estas ayudas «que no es necesario que corran, sino que se presente toda la documentación lo más correcta posible. No es necesario agilizar, todas entrarán».

Salaya se refirió durante su comparecencia a uno de los puntos más conflictivos de la convocatoria, ya que se quedarán fuera de la misma aquellos que no estén al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social y los deudores del ayuntamiento. «Es una situación que va a afectar a pocos empresarios porque las ayudas de la Junta han dado la posibilidad de compensar las deudas al recibirlas», comentó el regidor, que añadió que en el caso de que se tenga deuda con el ayuntamiento «no es necesario el pago, sino acudir al organismo autónomo de recaudación y acordar una forma de pago, como un aplazamiento».

Álvarez agradeció al ayuntamiento que cuente con la experiencia de la Cámara «para que las ayudas lleguen cuanto antes a las empresas, que es el objetivo» de la convocatoria de subvenciones. «Las empresas son esenciales para el desarrollo de la provincia, por lo que es importante rescatarlas y cuidarlas y que todos arrimemos el hombro para que salga vivo de esta crisis causada por la pandemia la mayor parte del tejido empresarial de Cáceres», expresó el presidente de la Cámara.

Condiciones de la convocatoria ¿Qué requisitos se piden para poder acceder a la ayuda? o que se pide es que para ser reconocido como beneficiario de estas ayudas municipales deben cumplirse con anterioridad al 7 de enero de 2021 y al menos durante este año los siguientes requisitos: -Tener el domicilio fiscal en el municipio de Cáceres. -Ejercer la actividad económica principal en el municipio. -La entidad beneficiaria deberá tener menos de 25 trabajadores y su balance general anual no podrá exceder de 2 millones de euros. -Estar dado de alta en Hacienda y en cualquiera de los regímenes de la Tesorería General de la Seguridad Social antes del 7 de enero. -Encontrarse al corriente de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social. -Que no se tengan deudas con el Ayuntamiento de Cáceres. -Los solicitantes no podrán estar incursos en las circunstancias que impiden poder tener la condición de beneficiario de ayudas de acuerdo con lo establecido en la ley general de subvenciones. -En el caso de las comunidades de bienes, las sociedades civiles u otras entidades económicas sin una personalidad jurídica se tendrá que nombrar a un representante con poderes para cumplir con las obligaciones que corresponden a la agrupación o a la comunidad de bienes. ¿Qué plazo hay para presentar la petición de la ayuda municipal? El plazo para la presentación de las solicitudes es de diez días hábiles a contar desde hoy, que es el día siguiente al de la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. Esta plazo finalizará el próximo 28 de julio. Este periodo se podría ampliar en el caso de que el ayuntamiento lo viese necesario, aunque durante las intervenciones de ayer del alcalde y la concejala de Economía no se planteó. Las solicitudes se tienen que formalizar conforme a lo establecido en la convocatoria en el modelo que figura como anexo dos de las bases, que se puede descargar en la sede de la dirección electrónica del ayuntamiento, en la dirección: https://sede.caceres.es/sta/CarpetaPublic/doEvent?APP_CODE=STA&PAGE_CODE=CATALOGO. La petición se debe presentar bajo el título Solicitud de subvención para autónomos y empresas de los sectores de Comercio, Hotelería, Turismo y de otros afectados por el covid para el año 2021. En esta nueva convocatoria, a diferencia de lo ocurrido el pasado año, las solicitudes no se tramitan por orden de presentación, sino que se tramitarán todas las solicitudes que se entreguen y todas las que cumplan los requisitos tendrán la aportación del ayuntamiento. ¿Dónde y de qué forma se pueden presentar las solicitudes de ayuda? Personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica presentarán su solicitud obligatoriamente de forma telemática y a través de la sede electrónica del ayuntamiento:https://sede.caceres.es/sta/CarpetaPublic/doEvent?APP_CODE=STA&PAGE_CODE=CATALOGO. Las personas físicas y demás interesados que no están obligados a la presentación telemática podrán entregar sus peticiones de forma telemática o presencial a través del registro del ayuntamiento. En las bases de la convocatoria de ayuda se recomienda que se opte por la presentación telemática a través de la sede electrónica del consistorio si se cuenta con el correspondiente certificado digital para una mayor fluidez de las comunicaciones y la agilización de las gestiones. No se admitirán las solicitudes que se presenten fuera de plazo, ni las que se presenten en otros registros o por medios diferentes a los que se indican en la convocatoria. En las oficinas de la Cámara de Comercio de Cáceres, en la plaza de doctor Durán, se habilitará un punto informativo para resolver las dudas que puedan surgir a la hora de presentar las solicitudes que se requieren en las bases. El horario de la oficina es de 9.00 a 14.00 horas y el teléfono para las consultas en la Cámara de Comercio es el 927627108.