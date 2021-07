Los vecinos de la finca Cuartos del Baño acuden hoy jueves al pleno municipal para reclamar una solución a una situación que viven desde hace años debido a que con las crecidas del Río Salor quedan aislados porque se inunda uno de los accesos, un camino que no ha sido catalogado como público y que el ayuntamiento ha concluido que no tendrá que reparar. Debido a la situación de pandemia, actualmente no se acepta la entrada de público al salón de plenos por lo que los vecinos estarán en la puerta del Consistorio protagonizando su protesta a las 9.30 horas.

Esta decisión del ayuntamiento afecta a 70 dueños de parcelas, que durante años han padecido la situación de aislamiento con las tormentas. Las primeras protestas se produjeron en el año 2017 después de que no se incluyera el camino dentro del catálogo público y la última este año, después de que una jornada de lluvia anegara el camino.