La Dirección general de Industria, Energía y Minas de la Junta anunció este viernes que ha desestimado el recurso de alzada que la empresa de la mina presentó contra la denegación del permiso de investigación de los recursos mineros de Valdeflores en Cáceres. Esta decisión deja pocas salidas a Tecnología Extremeña del Litio. De momento la única que tiene es la de iniciar un proceso judicial Contencioso Administrativo. Desde la empresa no se realizaron este viernes declaraciones sobre las decisiones que se adoptarán a partir de ahora.

Según se informó desde la dirección general, se rechaza el recurso porque no se puede autorizar la realización de sondeos mecánicos en un suelo donde el Plan General Municipal de urbanismo prohíbe las actividades extractivas al considerarse «altamente impactantes y lesivas para la protección del suelo donde se pretende realizar», según se indicó desde Minas. «Al no poderse desarrollar dichas actividades, el permiso de investigación no puede ser otorgado», se añadió.

En la decisión de la Junta para denegar el permiso de investigación, el pasado abril, y el recurso de alzada ahora han pesado los informes de los técnicos del ayuntamiento, que fueron contundentes al asegurar que el permiso de investigación pedido por la empresa «no es viable urbanísticamente» y «no pueden considerarse como simple realización de sondeos de investigación, sino que se trata de una actividad extractiva» no autorizada por el plan de urbanismo, que califica los suelos donde se proyecta la mina a cielo abierto como terrenos no urbanizables con la protección de Montaña grado dos y Masas Forestales.

La otra vía que tiene la empresa de solicitar una concesión directa de explotación tampoco podría resultar porque chocaría con el mismo argumento de que es un suelo donde el planeamiento urbanístico de la ciudad impide las actividades extractivas porque lo que se busca es protegerlo.

La empresa ya promovió una modificación del plan de urbanismo que no prosperó. Tras la desestimación del recurso de alzada, acordada en una resolución del pasado día 15, el único camino si quiere continuar con su proyecto es pleitear en un contencioso e intentar desmontar en los tribunales la protección que el plan de urbanismo da al terreno.

En su recurso, la empresa planteaba dos cuestiones. La primera fue que el plan de urbanismo hace referencia a la prohibición de las actividades extractivas, pero no a que se pueda investigar. La segunda era «el cambio de criterio injustificado» por parte de la administración, ya que en 2016 sí se concedió el mismo permiso de investigación que ahora se deniega.

El otro permiso

Por otra parte, la dirección general también ha rechazado el recurso de alzada presentado por varios colectivos contra la autorización del permiso de investigación ampliación de Valdeflores, que sí se concedió a la empresa minera, aunque con la salvedad de que no se podían realizar labores de investigación en los suelos donde el plan de urbanismo no permite las actividades extractivas. Esta autorización afecta a una superficie de 1.329 hectáreas, de las que en 854 no pueden realizarse tareas de investigación. Este permiso tiene una importancia menor que el denegado, ya que este último es el que afecta al espacio donde se proyecta la mina a cielo abierto.