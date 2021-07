Los dos grandes brotes de coronavirus que se detectaron en la capital cacereña hace dos semanas siguen activos y acumulan ya 144 positivos y 468 contactos. Según los datos que facilitó este jueves el Servicio Extremeño de Salud, el más numeroso, originado por una fiesta de alumnos de los Licenciados Reunidos suma 87 casos y 312 contactos y el de la discoteca Zrrcus alcanza 57 contagios y 156 contactos. En la capital cacereña por el momento se encuentran activos ocho brotes, todos provocados por reuniones sociales y el último, que se declaró esta semana, tiene origen en una fiesta en un campo.

En total, los contagios del total de brotes ascienden a 180 casos y 570 contactos. En la jornada de este jueves --datos que hacen referencia al miércoles-- el SES ha contabilizado 27 contagios y ha cerrado un brote, este sí de origen laboral, con 3 casos y 5 contactos. De este modo, la incidencia acumulada en la capital cacereña rozaba a principio de semana ya los 150 casos por cada 100.000 habitantes a 7 días y los 250 a 14 días.

De manera paralela al aumento de los contagios, continúa la campaña de vacunación en el Palacio de Congresos. Este miércoles y jueves se vacunó con gran respuesta por parte de los cacereños a las franjas comprendidas entre 40 y 69 años que no habían sido llamados porque no habían podido ser localizados por el Servicio Extremeño de Salud. Esta semana los sanitarios del área de salud cacereña inoculan ya a las franjas de 30 a 39 y 20 a 29 años. También de forma simultánea el PAC sigue realizando cribados masivos en horario de tarde, de 15.30 a 20.00 horas. Para asistir no hay que pedir cita previa, solo presentar el documento nacional de identidad.