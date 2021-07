El pleno de la corporación local aprobó definitivamente en su última sesión el estudio de detalle que completa el centro de artes visuales Helga de Alvear. Concreta la ordenación urbanística del último de los inmuebles que formarán este conjunto, el número 6 de la calle Pizarro. Su aprobación es un paso previo al inicio de la obra. En este inmueble estarán las oficinas del centro y los almacenes. Además el estudio también ordena la volumetría de todo el conjunto del centro, que está formado por los números 6, 8 (la Casa Grande) y 10 (el museo Helga de Alvear con la comunicación de las calles Pizarro y Camino Llano y el patio que accede a plaza Marrón).

El estudio ordena todo el conjunto de un modo unitario, aunque la intervención se centra en la tercera y última fase. Las otras dos, la Casa Grande y el museo, están completadas. Ahora será la Fundación Helga de Alvear la que decida cuándo se iniciarán las obras. El acuerdo del pleno de la corporación local vino precedido del informe favorable de la comisión de seguimiento del plan especial de protección del patrimonio arquitectónico del casco viejo, ya que el número 6 de Pizarro es uno de los edificios donde el plan especial pone condiciones a la intervención urbanística.

Cuando este expediente pasó por la comisión del plan especial quedó en un segundo plano porque en esa misma sesión se dio luz verde al proyecto de hotel en el palacio de Godoy. La comisión es un órgano formado por técnicos, colegios profesionales y representantes de distintas administraciones. Su fin principal es velar porque en el casco viejo no se realicen actuaciones urbanísticas que distorsionen las normas de protección de esta zona.

El acuerdo de la comisión se adoptó por unanimidad y en su dictamen se hizo constar «la necesidad y premura de dotar de estas instalaciones al centro de artes visuales», además se destacó «la singular intervención que supone en el conjunto histórico». A esa misma reunión de la comisión del plan también se llevó el proyecto básico para intervenir en el número 6 de la calle Pizarro.

Según se precisa en el estudio de detalle, la ficha del plan especial que afecta al número 6 de Pizarro establece que los elementos de valor serían las carpinterías, los recercados de la fachada y las ménsulas de los balcones, así como su cerrajería y «un presunto lucernario que en la actualidad no existe en el edificio». Por contra, según el estudio, este edificio fue objeto en su fondo «de diversos añadidos a lo largo del tiempo sin un orden y sin un desarrollo global del edificio», que se «fueron amontonando», una «aglomeración de espacios que ni siquiera limpiando la tabiquería tiene una lectura uniforme ni coherente».

PARTE TRASERA / Lo que se propone es «mantener los niveles de forjado existentes en la calle Pizarro» y «adaptar la parte o fachada posterior» del inmueble, la que da al patio con vistas al jardín que comunica con Camino Llano y plaza Marrón, que es donde se producirá el principal cambio. La edificabilidad no se altera y se mantiene la que tiene ahora el inmueble, que es de 1.470 metros cuadrados, que se distribuyen en bajo y en tres alturas. Según el estudio aprobado por el pleno de la corporación local, con esta solución «se resuelve la conexión formal con el resto del centro de artes visuales Helga de Alvear en un edificio coherente que pone en valor además el edificio de la Casa Grande».

La protección que el plan especial da a este inmueble de la calle Pizarro es ambiental singular. En el mismo hay elementos de especial interés desde el punto de vista de su diseño o de su significado cultural que se deben conservar o servir de referencia a las actuaciones de rehabilitación.

Durante el tiempo que el estudio de detalle estuvo en exposición pública no se presentaron alegaciones. La dirección general de Sostenibilidad Ambiental hizo constar que esta intervención no está sometida a ningún procedimiento de evaluación ambiental. Yla dirección general de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural no presentó informe en el plazo señalado, aunque en la comisión de seguimiento del plan especial, el representante de la Consejería de Cultura hizo constar que fue emitido informe sectorial favorable por la dirección general de Patrimonio de la Junta.

De todas las fases de intervención en el conjunto, la más importante fue la segunda, tanto por espacio edificable como por la comunicación que permitió entre Pizarro y Camino Llano.