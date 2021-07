La cota del embalse de Alcántara se mantiene desde el pasado domingo algo por encima de la 194, lo suficiente para que no se ponga en peligro el abastecimiento de agua a Cáceres desde este embalse y que la ciudad no entre en prealerta de sequía. El rápido descenso del nivel de Alcántara, que en un mes perdió diez metros de altura, hizo que la semana pasada el ayuntamiento se dirigiese tanto a la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT), como órgano gestor de la cuenca, como a la Junta de Extremadura para que por parte de Iberdrola, que tiene la concesión de explotación del embalse de Alcántara, se frenase el ritmo de producción de energía para que no se cayese por debajo de la cota 194 y se tuviese que parar el trasvase de agua desde la toma que está en la cuenca del Almonte, en la cola de Alcántara, hasta el Guadiloba.

La situación que se está dando ahora recuerda a la del otoño de 2019, cuando durante meses se mantuvo el nivel del embalse algo por encima de la cota 194 para no dejar a la ciudad sin trasvase.

Ni por parte de Iberdrola ni de la Confederación Hidrográfica del Tajo se detallaron, a preguntas de este diario, las causas del brusco descenso en el nivel del embalse ni si ha habido una coordinación para no dejar a la ciudad sin esa fuente de abastecimiento. La confederación se limitó a recordar que el «aprovechamiento de las aguas del embalse lo realiza, de forma mayoritaria, la empresa Iberdrola para lo cual dispone de una concesión administrativa», añadiendo que lo que se hace por la CHT es velar «porque dicha explotación se realice de conformidad con las condiciones establecidas en la vigente concesión». Desde Iberdrola se explicó que la compañía «desarrolla su actividad manteniendo todos los requisitos y obligaciones concesionales».

JUNTA DE EXPLOTACIÓN / La tarde del lunes se celebró la junta de explotación del sistema del Tajo Bajo y Erjas, en la que participaron, además de representantes de los regantes de los embalses del sistema, Iberdrola y la Confederación Hidrográfica del Tajo. En esa reunión se habló de «normalidad en todos los usos» del sistema, según detalló uno de los asistentes.

A estos encuentros no asiste ningún representante del ayuntamiento pese a que Alcántara es la principal fuente de suministro de agua a la ciudad y lo será más en un futuro cuando esté operativo el nuevo sistema de abastecimiento de agua a Cáceres, que consiste en la construcción de otra toma aguas abajo de la actual de la cuenca del río Almonte y a una cota inferior para que no se repita el riesgo de que el agua quede por debajo de las bombas de impulsión.

No hay una fecha para el inicio de estas obras. Lo que hay es una propuesta de adjudicación para la redacción del proyecto a favor de la oferta presentada por Inyges y Ambling Ingeniería y Servicios. El contrato todavía no se ha firmado, está pendiente de que la Intervención «proceda a la perceptiva fiscalización», según se apuntó desde la CHT. Tras la fiscalización se procederá a la firma del contrato. La adjudicataria tiene un plazo de doce meses. Solo a continuación se podrá empezar con el trámite para sacar a concurso la ejecución de las obras que aprovecharán parte de la conducción y red de tuberías que se montó para la traída de agua desde Portaje.