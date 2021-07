Cerco al botellón y a quien no cumpla con el uso obligatorio de la mascarilla. Son las dos medidas adoptadas in extremis por el Ayuntamiento de Cáceres tras el aumento de contagios o más bien «por la transmisión comunitaria descontrolada» como ayer la definió el concejal de Seguridad Ciudadana, Andrés Licerán, horas después de haber participado en una reunión de urgencia para definir el protocolo a aplicar durante este fin de semana. La cita la presidió el alcalde, Luis Salaya, y a la misma acudió el jefe de la Policía Local, el subinspector Ramón Guerrero, al encontrarse Benedicto Cacho de baja paternal.

El resultado de ese encuentro ha sido extremar la vigilancia en la calle para que se cumpla escrupulosamente con el uso de la mascarilla. «Es importante que volvamos a usarla si no se respeta el metro y medio de distancia personal. Nos hemos confiado, pero la vacunación no nos hace inmunes. Si no hay distancia, llevar la mascarilla es totalmente obligatorio», sentenció el responsable municipal durante su comparecencia.

Otro de los caballos de batalla es el ocio nocturno, de manera que la policía local y el Cuerpo Nacional de Policía continuarán este fin de semana realizando controles de aglomeración y de botellón después de haberse detectado un notable incremento del consumo de alcohol en la vía pública, algo que está penado con sanciones que oscilan entre los 300 y los 600 euros.

Licerán recordó que esta conducta supone un serio riesgo de contagio y que por eso los agentes están actuando sin temblarles el pulso. De hecho, en los últimos días se han levantado botellones en el ferial, el Olivar Chico de los Frailes, la Ronda Este, la Fuente del Corcho, La Sierrilla, el Cuartel Infanta Isabel, el Paseo Alto y la plaza de San Jorge. «Hay que erradicarlo», aseveró.

Y es que el Área de Salud de Cáceres registra 113 casos positivos. En la actualidad tiene ocho pacientes ingresados, afortunadamente ninguno de ellos en UCI pero acumula 470 fallecidos desde el inicio de la pandemia, fecha desde la cual ha dado 13.510 altas.

Los datos que llegan nos hacen ver que la situación del coronavirus sigue empeorando aunque es verdad que Cáceres contiene al bicho respecto a otras ciudades extremeñas. Eso sí, no se pueden lanzar las campanas al vuelo, más bien todo lo contrario.

El núcleo de edad de 40 a 49 años ha llegado al riesgo extremo en la ciudad

A 14 días, la cifra de contagios por cada 100.000 habitantes está en 398; a siete, en 232. «Y va a seguir subiendo la tasa en las próximas semanas. La situación se pone cada vez más y más preocupante», advirtió el dirigente socialista. Esta semana se han detectado 223 contagios, los más significativos son los 70 del Centro de Salud Manuel Encinas, los 44 registrados en el del Nuevo Cáceres, los 35 de la Zona Centro y los 35 de La Mejostilla.

En su intervención Licerán sí hizo una importante apreciación: «Seguimos poniendo a los jóvenes no vacunados como foco del contagio cuando el núcleo de edad de 40 a 49 años ha llegado al riesgo extremo, de manera que el peligro no solo está en el botellón, está también en las comidas familiares, en los días de cañas, en las barbacoas y en las salidas a los pueblos», aseveró el edil.

Cribados

Entretanto, continúan los cribados masivos en el Punto de Atención Continuada del Hospital Virgen de la Montaña, que se mantendrá abierto durante todo el verano de lunes a viernes en horario de 15.30 a 20.00 horas. «Es sencillo, en media hora te vas con el resultado. Yo mismo acudí el jueves», avanzó el edil. En Cáceres esos cribados están marchando a una media diaria de 200 a 300 análisis. Suelen detectarse 10 contagios al día; el jueves fueron 12.

Los cribados se mantendrán todo el verano en el PAC del Virgen de la Montaña

Es vital el cribado porque los brotes no paran. En la ciudad continúan siete activos, que suman 179 positivos y 562 contactos; los más significativos son los de la discoteca Zrrcus y de la fiesta de graduación del colegio Licenciados Reunidos. El último brote detectado tiene origen social; tenía cuatro positivos, ya va por ocho (se ha doblado). A esos siete hay que añadirle un octavo que se comparte con Salorino y que suma 9 postivos y 32 contactos.

"Nos hemos confiado, pero la vacunación no nos hace inmunes. El uso de la mascarilla es totalmente obligatorio" Andrés Licerán - Portavoz del Gobierno de Cáceres

En cuanto al ritmo de vacunación, Cáceres se encuentra a buen nivel porque esta semana concluye la franja de edad que va de los 29 a los 20 años, lo que implica que previsiblemente la semana que viene se iniciará la inoculación a los menores de 20.

Por último, el concejal insistió en que permanece abierto el plazo para la concesión de ayudas al comercio, la hostelería y el turismo. Hasta el momento se han presentado 700, lo que suponen 125 diarias. Los expedientes pueden presentarse hasta el próximo 28 de julio, preferiblemente en sede electrónica para evitar contactos. Se trata de una línea municipal de subvenciones cifrada en 3 millones de euros que tiene por objeto paliar los efectos del coronavirus en el sector económico más importante de la ciudad. «Es una cantidad incomparable a la de cualquier capital de nuestro tamaño», concluyó Licerán.