El pasado mes de febrero Cáceres fue el destino del primer acto conjunto de los Reyes de España fuera de Madrid. Acudieron a la ciudad para inaugurar la ampliación del Museo de Arte Contemporáneo Helga de Alvear, un referente internacional en esta disciplina que abrió sus puertas con obras de grandes ilustres de la talla de Pablo Picasso o Louise Bourgeois y que ha situado a la capital cacereña en la vanguardia del arte.

Para las zonas de la Plaza Marrón y Camino Llano se abría una oportunidad histórica de revitalización de este área donde se enclava la obra de la galerista alemana. Pero, ¿sienten los comerciantes que se han cumplido sus expectativas? Pedro Pérez es el dueño de la tienda Comercial Veterinaria Hiperzoo, situada en Camino Llano. Lleva más de 20 años esmerándose para satisfacer a sus clientes. Todo un referente en mascotas, alimentación, cuidados y accesorios. Él considera que «con la apertura del nuevo museo se puede beneficiar a los establecimientos de por aquí. Siempre te encuentras algún turista curioso que entra a ver las instalaciones, toma nota, te coge una tarjetita y viene muy bien. Pero se debería aprovechar el momento para potenciar, arreglar y poner en valor una calle con tanta historia», asegura.

«Perdona, que me entra gente. ¡Hola! ¿qué tal, mi niño?» Así se despacha en el local. «Y ahora nos toca resistir con esto del covid-19», concluye Pérez, mientras le echa de comer a los peces de colores.

ENTRE LIBROS

María Vaquero es la propietaria de TodoLibros. Cumple con uno de los principios básicos que deben tener las librerías: es tremendamente acogedora. Su escaparate ocupa la esquina de las escaleras que suben a la calle Amor de Dios, y se ha convertido en un imprescindible de Camino Llano. «Estoy expectante sobre si me afectará para bien o no, aunque los visitantes compran por impulsos, todavía no he notado nada significativo por parte del cliente que venga de fuera», destaca Vaquero. Además, apunta que «el museo servirá para fomentar que se conozca la vía», pero insiste en que no servirá de nada si no se potencia (al igual que ocurre con San Francisco) y condiciona el sitio. «Por ello, habrá que esperar a ver cómo evoluciona todo y si notamos los cambios», manifiesta.

Esta misma propuesta es secundada también por el Hostal Al-Qazeres (céntrico y económico), a unos metros de las traseras de Helga de Alvear. El responsable de la pensión, Borja Sánchez, cuenta a El Periódico que «desde que se inauguró el museo, las reservas por parte de los viajeros que vengan a conocer la galería ha sido prácticamente inexistente. Nosotros invitamos a todos los clientes a que acudan a descubrirlo». El empresario ha seguido muy de cerca las obras que han erigido el edificio que firman los prestigiosos arquitectos Emilio Tuñón y el ya fallecido Luis Mansilla. «Yo creo que le va a venir bien a la calle y espero que pueda mejorar», añade.

No cabe duda de que la colección de arte contemporáneo, del mismo modo, ubica a la Plaza Marrón como epicentro cultural de Cáceres. Guadalupe Salguero es la gerente de Psicopompo Librería Bar Café, se encuentra en dicha colocación. Un local que ha decidido apostar por los libros como alma mater. «El objetivo es fomentar la lectura y acompañarla, de paso, de un delicioso desayuno, un sabroso vino o merienda», asevera.

En este sentido, Salguero sostiene que el efecto que genera un espacio con estas maravillosas características sobre sus alrededores siempre es «beneficioso, pero no lo hemos sentido apenas en cuanto a turistas se refiere». Aunque alude a que estará condicionado a las iniciativas y actividades paralelas que el ayuntamiento cacereño lleve a cabo para dinamizar y llenar de vida el entorno del museo.

«Ya se habló de que se iba hacer peatonal y es una estupenda idea», comenta la responsable del negocio. «La isleta rompe accesibilidad, si se hiciera algo como una plazoleta con más espacios verdes, la gente pasaría y podría quedarse y visitar los comercios», pone de manifiesto. En cualquier caso, insiste en que las reformas que se lleven a cabo en el sitio, deben conservar la «esencia» y el «alma» de la Plaza Marrón. «Está cerca del Casco Viejo, es un emplazamiento que posee encanto, tiene antigüedad, se puede reformar dándole un toquecito pero que no perdiera la identidad», apunta Salguero.

«La isleta rompe accesibilidad», dicen desde la plaza Marrón, que espera acciones

La de Helga de Alvear se trata de la colección más relevante de arte contemporáneo que tenemos en España, pero también es una de las más importantes del mundo. Tal es así, que los principales críticos del planeta aseguran que está por encima de los estándares.

El museo, desde su origen, está pensado como un circuito interior, pero igualmente exterior, que une la calle Pizarro con la de Camino Llano, a través de escaleras, rampas, paseos, vestíbulos interiores y externos, y ascensores. Eso es bonito, porque dispones de una especie de calle peatonal que integra la vida social del edificio con la de Cáceres. Precisamente, este asunto de los accesos es en lo que inciden desde Plaza Marrón y Camino Llano: que se potencien las entradas al inmueble por aquí para que los visitantes se queden y conozcan el barrio. «Debería hacerse una actuación global, desde el puente de San Francisco hasta Roso de Luna», comenta una vecina que vive en las inmediaciones del bar ‘Qué cocine Pepe’.

«Está cerca del Casco Viejo, es un lugar que posee encanto», cuentan

El Centro de Artes Visuales consta de dos fases. La primera, concluida en 2009, costó tres millones de euros y pasó por la rehabilitación de la Casa Grande, situada en el número 8 de la calle Pizarro. La segunda fase está cifrada en 10 millones de euros y fue la que se inauguró en febrero. El museo ya tiene perfilada una tercera y última actuación que es la rehabilitación de un edificio anexo al actual para oficinas y almacenes. Una oportunidad que los vecinos quieren que repercuta en su barrio.