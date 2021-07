La vuelta del verano para muchos es la estación del año más esperada y para otros incrementa el miedo de salir a la calle, a la piscina, la playa o la montaña a causa de la pandemia. Por eso, los recintos han tenido que adoptar medidas de seguridad acordes con la crisis sanitaria y Cáceres no escapa a esta dinámica.

Juan Carlos Morán, de la concesionaria Conyser, comenta que las restricciones siguen siendo muy parecidas a la del año pasado. Los usuarios al entrar al recinto reciben una bolsa para tirar basura, desinfección en las zonas comunes, están prohibidas aquellas papeleras que no lleven un pedal y además se realizan limpiezas especiales, todas ellas ozonificadas. Igualmente, no se pueden mezclar los productos para que no haya contaminación cruzada. Asimismo, se realiza una desinfección exhaustiva de las instalaciones cuatro veces al día.

En el área de piscina, está señalizado donde se deben ubicar los usuarios, siempre manteniendo la distancia de seguridad, con mascarillas, salvo que estén en la zona de baño. El aforo está limitado actualmente al 75%. Cristina Sánchez, encargada de la higiene de estos recintos, indica que este año está permitido sentarse en los bordillos de la piscina siempre que los usuarios sean de la misma unidad familiar y mantengan la distancia de seguridad. En cambio los jueves, viernes, sábados y domingos está prohibido hacerlo. «Los valores de agua están aumentados por la normativa covid, hay que tomar más muestras, anteriormente solo se tomaban dos», apunta Sánchez.

Este verano las visitas a la piscina han aumentado notablemente. «La gente está perdiendo el miedo a salir», comenta Cristina Sánchez . Aunque, eso sí, «la gente cumple con las normas de seguridad». Una de las socorristas de la piscina Cáceres El Viejo, Elisa González, cuenta que la mayoría de las personas responden bastante bien, siempre hay gente que pregunta, pero la distancia de seguridad se cumple.

Bañistas habituales como Isabel Gutiérrez o Juan José García opinan que las medidas son muy seguras, que siempre está presente la desinfección de las zonas y hay distancia de seguridad suficiente. Las medidas son las correctas aunque la responsabilidad personal es básica.