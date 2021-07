El programa de ejecución del centro comercial y de ocio en la parcela donde estuvo el matadero no ha recibido ninguna alegación durante el periodo de exposición pública del documento. Ha estado en información 45 días hábiles. Esto allana el camino para que la obra se pueda iniciar este otoño. Solo ha habido dos correcciones que ha presentado la promotora del centro. «Son ajustes en el programa de ejecución», según comentó este martes el concejal de Urbanismo, José Ramón Bello. «Son correcciones que se informarán a favor», añadió el edil, quien apuntó: «salvo que no aparezcan luego alegaciones que lleguen por correo, no habrá ninguna con excepción de las correcciones que ha incorporado la promotora».

La empresa promotora es Kronos y la previsión que manejaban sus directivos, cuando en junio presentaron el proyecto, era que se pudiese empezar con la urbanización de la parcela donde estuvo el matadero en agosto, aunque esto no será posible antes de septiembre, se iniciará en otoño, antes hay que informar en el ayuntamiento sobre las dos correcciones y proceder a la aprobación definitiva del programa de ejecución. Los cálculos de la empresa era que en un año ya estuviera abierta la primera fase del centro, pero esto dependerá de cuándo se inicie la urbanización de la parcela.

Que no haya alegaciones ayuda a que la tramitación sea más rápida, al igual que ya se tengan los informes sectoriales y que «todos sean favorables», preciso Bello. El más decisivo, el de Carreteras, se ha solventado este mes, cuando el ayuntamiento acordó solicitar al Ministerio de Fomento la cesión del tramo de la avenida de las Arenas por el que se accederá al centro comercial y al espacio destinado a aparcamiento.

Una vez que se termine la urbanización de las tres hectáreas de la parcela, la previsión de la promotora es acometer la primera fase del centro comercial, en la que entraría un establecimiento de Decathlon con una superficie de venta de 3.000 metros cuadrados y un cine con siete salas y 1.200 butacas, en esta fase también se acometerían los aparcamientos en superficie, con 950 plazas, que ocuparían parte de la parcela del antiguo matadero y otra colindante que ha adquirido la empresa.

La segunda fase depende de que antes se modifique el Plan General Municipal (PGM) de urbanismo para incrementar los usos comerciales y reducir los hoteleros y recreativos que ahora se permiten en la parcela. La previsión de la promotora es que la totalidad del centro esté terminado a finales de 2023 o principios de 2024.

El que lleva más retraso en su tramitación es el proyecto del parque de medianas empresas que se planifica al otro lado del Carrefour, junto a la avenida del Ferrocarril. Se están «cerrando algunas cuestiones que siguen pendientes», precisó el edil de Urbanismo.

A esto se suma que la mercantil Pronorba ha presentado un recurso de revisión contra la resolución de la dirección general de Urbanismo que resolvió la inscripción de la agrupación de interés urbanístico del área de planeamiento donde se proyecta el parque empresarial. La mercantil pide en su recurso la revisión de oficio de la resolución porque no queda acreditado el requisito de que integre a los propietarios de terrenos que representen más de la mitad de la superficie afectada por la iniciativa.

Por otra parte, la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJEx ha denegado las medidas cautelares solicitadas por Adenex en el procedimiento que se sigue por el recurso presentado por la asociación contra la modificación del Plan General Municipal de urbanismo que ha facilitado el inicio de la instalación de parques fotovoltaicos en el entorno de Cáceres. Con esta modificación se eliminaron las limitaciones de potencia y extensión para el desarrollo de plantas en suelo no urbanizable de protección Llanos.