La modificación del plan de urbanismo que está facilitando la instalación de grandes plantas fotovoltaicas no se suspenderá. Seguirá vigente hasta que se resuelva el recurso que Adenex presentó. La Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJEx no acepta en un auto del pasado 9 de julio las medidas cautelares pedidas por la asociación de defensa de la naturaleza, que había planteado la suspensión provisional de los efectos de la modificación hasta que se resolviera el procedimiento judicial que ha iniciado con su recurso.

El auto no entra en el fondo del asunto, solo se limita a no aceptar las medidas cautelares ni a suspender la eficacia de la modificación por el perjuicio que se podría ocasionar, según apuntaron fuentes de la defensa de la asociación, que aclararon que en el caso de que se hubieran aceptado las medidas cautelares no habrían suspendido los efectos de las licencias municipales concedidas en base a la modificación, sino a futuras autorizaciones.

Con las licencias dadas se ha iniciado la ejecución de dos grandes plantas. Una está entre Malpartida y Aliseda y la promueve Iberdrola con una inversión de 95 millones de euros. La otra se realiza en las inmediaciones de la carretera de Salamanca por Alter Enersum con una inversión de 48 millones de euros. Hay otras pendientes, la principal y de mayor tamaño es la que promueve Acciona en la carretera de Badajoz.

Con la modificación del plan general municipal de urbanismo se eliminaron las limitaciones de potencia y tamaño para el desarrollo de plantas en suelo no urbanizable de protección Llanos, que es uno de los de mayor extensión en el término municipal.

Los argumentos que plantea la asociación para promover su recurso son varios. Así expone el principio de no regresión por el que ciertos valores ambientales que han sido reconocidos en la normativa urbanística no se pueden levantar a no ser que se acredite que han dejado de existir siempre que no se deba a la mano humana o haya motivos de interés general de primer orden. La segunda causa es la incidencia en el hábitat de especies protegidas, un hecho que, según recuerda la asociación, se reconoce en el estudio ambiental estratégico que se elaboró como parte de la modificación del plan general, en el corredor biológico de este espacio están las mismas especies que ocupan las zepas colindantes con el suelo no urbanizable Llanos. Hay una tercera razón que son los estudios científicos y técnicos que advierten de la expansión incontrolada de las plantas solares fotovoltaicas.

La Junta, que aprobó definitivamente la modificación del plan general, y el ayuntamiento se han personado en la causa.