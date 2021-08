El Festival de Jazz de Cáceres programa cierra su primera edición el sábado 7 de agosto en el auditorio del Parque del Príncipe con los artistas Devayu y Ariel Brínguez con Nostalgia Cubana. El directo arranca a las 21.30 horas y la entrada será gratuita hasta completar aforo. Según detalla la organización, Devayu es el nuevo proyecto de Álvaro Vieito, un guitarrista que forma parte de la generación de jóvenes de jazzistas gallegos. Inició su formación en el Seminario Permanente de Jazz de Pontevedra y continuó su formación en New School University of New York for Jazz and Contemporary Music.

Cuando volvió a España empezó en la SEM Big Band, la formación de la Escuela de Música de Santiago de Compostela, y es becado reiteradamente por la Asociación de Artistas en Intérpretes (AIE), de España para ampliar su formación, así como por el Instituto Gallego de Artes Escénicas y Musicales (IGAEM). Durante el concierto cacereño estará acompañado por Javier Ortí al saxo tenor, Álvaro Vieito - guitarra y composiciones, Javier Delgado al contrabajo y Nacho Megina a la batería.

Por su parte, el músico Ariel Brínguez aterriza en Cáceres con su proyecto Nostalgia Cubana, una selección de grandes canciones de su tierra natal, Cuba. Con esta propuesta personal y sumamente especial aboga por mostrar una Cuba musical más intimista, así como rendir tributo a las formas que cultivaron grandes artistas como Bola de Nieve, José Antonio Méndez, entre otros. Detalla la organización que el artista indaga entre los ritmos afrocubanos más bailables como el Filin Cubano y los expresa al público con sus canciones. En Nostalgia Cubana consigue recrear el ambiente sonoro de la Cuba de los años 50, rememorándola a la vez que la nutre de las concepciones que llegan de la vida.