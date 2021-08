Los datos publicados ayer martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social revelan que el número de personas desempleadas se ha reducido en 774 durante el mes de julio en la capital cacereña, un dato que, «como cabía esperar, ha mejorado bastante», afirma la concejala de Empleo, María José Pulido, en un comunicado emitido por el ayuntamiento. La edil subraya que el número de mujeres que han encontrado trabajo en la ciudad ha sido superior al de los hombres, rompiendo así la tendencia de los últimos tiempos. Pulido también ha destacado que las personas con algún tipo de formación, bien Secundaria o especialmente Formación Profesional, han gozado de mayores oportunidades para insertarse en el mercado laboral.

Pulido especifica que los sectores donde se reflejan las cifras de recuperación de empleo con mayor evidencia son los servicios, tanto en el ámbito sanitario como en la hostelería, y la administración pública.

«Estos datos, siendo buenos, no terminan con la preocupación que tenemos desde el Ayuntamiento de Cáceres, ya que todavía son 8.000 las personas paradas que viven en nuestra ciudad y que no han podido encontrar un empleo», destaca Pulido. La edil confía en que si se sigue trabajando de manera coordinada y colaborativa entre la Junta de Extremadura, el Gobierno, la Diputación de Cáceres y el ayuntamiento, «seamos capaces no sólo de atraer inversiones y crear nuevos puestos, sino de dotar de mejores herramientas a nuestros vecinos y vecinas para que puedan encontrar un empleo».