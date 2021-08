La segunda fase del Hospital Universitario de Cáceres sigue en trámites, sin que se anuncie ningún avance concreto desde antes de la pandemia. El consejero de Sanidad, José María Vergeles, preguntado ayer por esta cuestión durante la presentación de la reforma de la residencia Asistida, declaró que «podemos tener noticias a finales de este año. Vamos a intentarlo».

Hasta ahora se ha sacado a concurso el anteproyecto del diseño. La consejería ha venido explicando que el proyecto sigue adelante pese a los obstáculos que ha supuesto la pandemia. Los presupuestos extremeños recogen 1 millón de euros para la redacción del proyecto, pero no ha trascendido más. El Colegio de Médicos de Cáceres pidió en mayo la construcción de la segunda fase con financiación de los Fondos Europeos Next Generation, destinados a la recuperación tras la pandemia, porque advierte de que mantener dos hospitales «sigue siendo un problema». Los profesionales sanitarios afirman que las distintas especialidades médicas necesitan trabajar conjuntamente y no aisladas en dos centros.