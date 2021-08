Tras un año y cinco meses de pandemia, la población nota los efectos que causa esta crisis sanitaria en todos los sectores. Las nuevas medidas de seguridad anticovid y los cierres perimetrales crean un miedo en los ciudadanos alterando su vida diaria. Ya no salen de viaje o a cenar, limitan su vida diaria para evitar el contagio. Y en este sentido el sector turístico es uno de los más afectados. Las agencias de viajes son las principales empresas que más estancadas están económicamente.

En Cáceres, Viajes Monfragüe, una de las agencias abierta en la ciudad desde 2007, fue una idea del gerente y propietario de la empresa de autobuses Norbabus, Jesús Fernández. Ellos resistieron la crisis de ese mismo año y desde entonces ofrecen viajes colectivos, excursiones, paquetes vacacionales, de novios o rutas en barco. Pilar Jaén, una de sus responsables, comenta que «las ventas este año están un poco paradas, paquetes vacacionales se venden poco», pero las excursiones son las que están ayudándoles a sobrevivir.

Explica que hay quien escoge esos paquetes a través de internet y sus plataformas. Los que sí se van de vacaciones son los que acuden a su agencia de confianza, los clientes habituales que se fían de ese negocio y de la información y las facilidades que les proporciona. Jaén indica que en 2020 «las ventas fueron mínimas, este año sí han aumentado algo más».

En 2019 los cacereños afrontaron el verano con ganas de salir de viaje, pero el miedo hacía mella y las ventas mermaron. «Este año parecía que iba a remontar pero con la quinta ola se ha vuelto a paralizar», lamenta. Las restricciones e informaciones relacionadas con brotes que notifica Sanidad afectan a las agencias con cancelaciones y ventas paralizadas.

Jaén añade que «los clientes prefieren destinos nacionales sobre todo, alguno que otro ha preguntado por Portugal pero esos viajes no salen adelante por las restricciones que tienen otros países». Concluye que los destinos más demandados por los cacereños son Huelva, Cádiz, Costa del Sol y Benidorm. Algunos van a circuitos por el norte como Galicia, Cantabria, Asturias pero son los que menos. «Este año no he tenido ningún cliente que quiera un destino internacional», precisa.

CON MIEDO

Una de las agencias más antiguas de la ciudad, Viajes Suroeste, abierta desde diciembre de 1980, sigue siendo una empresa familiar. Montse Fernández, una de sus propietarias, explica cómo les ha afectado el covid y sobre todo esta quinta ola. «Las ventas habían empezado bastante bien pero se han vuelto a parar por el miedo». Los clientes suelen pedir cosas de última hora. Respecto al año anterior, «las ventas han aumentado pero muy poco, la gente prefería ser cauta, se vendía algo y muy repartido». Los destinos más demandados son todos nacionales, lugares de costa, islas Baleares, Canarias y turismo rural.

Otra agencia veterana y familiar de la ciudad, Viajes Travel 95, lleva abierta desde 1995. Mercedes Cerón y Celia Martín, las responsables de la empresa, manifiestan que «este año las ventas están paradas, llevan dos años con más pérdidas que ingresos, se vende algo pero muy poco». Las cancelaciones y disminución de los viajes se han notado mucho más en esta quinta ola. En cuanto al año anterior sí concluye que han aumentado aunque de forma escasa. «Las ventas que estaban generando en 2019, en el 2020 se perdieron». Los destinos que más han vendido han sido nacionales, a las islas y sobre todo por la península, destacan Andalucía y el turismo rural como una de las opciones preferidas. Internacionales ninguno, sigue habiendo temor al avión.