Samuel Serrano Pérez es un joven cacereño que con solo 20 años está cumpliendo su sueño de ser actor. Ha formado parte del elenco de la obra ‘Hipatia de Alejandría’, que lo ha hecho subirse por primera vez a las tablas del Teatro Clásico de Mérida. Lleva desde los 7 años trabajando su futuro en el ámbito de las artes, y dos en la Escuela de arte Dramático en Málaga. Feliz por su logro, asegura que «los sueños con esfuerzo al final se cumplen».

Hable de su trayectoria…

Empecé con 7 años en el Conservatorio de Música de Cáceres en la rama de trombón. Poco después empecé a bailar en el Conservatorio Elemental El Brocense. El Bachillerato lo pasé en los dos conservatorios y una vez finalizados todos los estudios quería especializarme en teatro, especialmente en el mundo de los musicales. Vi que solo podía acceder a esta disciplina en tres escuelas de España, Madrid, Málaga y Murcia. Hice las pruebas de acceso a las escuelas de Madrid y Málaga y me aceptaron en ésta última. Llevo dos años allí; ha sido un poco difícil debido a la pandemia y más en Arte Dramático teniendo que cumplir con la distancia social en teatro, los gestos faciales con la mascarilla... Es complicado interpretar.

¿Cómo ha llegado al Teatro Clásico de Mérida?

El 1 de julio de este mismo año me llamó Gema, de la productora Amarillo Producciones, de ‘Hipatia de Alejandría’, ya que estaba interesada en mí a la hora de figuración. Me conocían porque fui el primer hombre en graduarme en el Conservatorio Elemental de Danza. Acepté el proyecto sin pensarlo ya que es la primera vez que hago algo profesional puesto que lo demás ha sido académico. Empezar con el festival de teatro clásico, con este elenco y la productora me hace estar muy orgulloso.

¿Cuánto tiempo han estado preparando la obra?

El proyecto lleva en marcha desde abril pero ha habido algún que otro problema y los ensayos empezaron en junio. Seguía estudiando en Málaga y hasta el 1 de julio no pude incorporarme a los ensayos.

En la obra, uno de los papeles que usted interpreta es el parabolano, que podía perder la vida si no seguía su doctrina. ¿Hay que dejarse llevar por los demás o seguir un criterio propio?

Que uno se deje guiar por él mismo, siguiendo su propia intuición, que nadie haga lo que otra persona quiera. Aunque en los dos papeles esté guiado por dos personas, en uno es un aprendizaje y en el otro se ve como estás dominado por otra persona para sobrevivir. En esa época te persiguen por los ideales que uno tenga y si son distintos te pueden tachar, es como la ley de la selva, si no comes te pueden comer.

¿Siempre ha querido ser actor?

Al principio quería ser músico y luego bailarín pero sobre los 15 años decidí irme a la rama de la interpretación.

¿Cómo surgió ese deseo por la interpretación?

Fue a raíz del Festival de Teatro Clásico de Mérida ya que todos los veranos mi familia va a ver algunas obras. Sobre los 12 o 13 años me empecé a enterar de las cosas y les pedí que me llevaran con ellos al teatro. De las primeras obras que vi que me fascinaron fueron ‘El fantasma’ o Edipo, entre otras. Gracias al festival creció mi ilusión por ser actor, ya que no he ido nunca a Madrid a ver teatro. Lo mejor es que he empezado justo en el mismo sitio donde nació mi ilusión.

¿Su familia siempre le ha apoyado en su deseo de ser actor?

Sí, mi familia siempre ha estado conmigo y confió mucho en mí. A los 16 años hice el Bachillerato de Ciencias Sociales por tener un apoyo, por tener algo, por si las artes escénicas no salían adelante. Pero a la vez seguía en los dos conservatorios y mis padres me dijeron que adelante con todo, confiaban en mí. Empecé desde una edad temprana a priorizar las responsabilidades. A no salir tanto con mis amigos, no tomarme nada los fines de semana por estar estudiando… entre otras cosas. Estaba por la mañana en el instituto y por la tarde en los dos conservatorios. No he tenido otras cosas que han tenido otros jóvenes, pero ahora mismo no me arrepiento de nada.

¿Cuáles son sus actores favoritos?

Tengo mucha admiración hacia Antonio Banderas y Carmen Maura. Y en cuanto a directores me gusta mucho Pedro Almodóvar entre otros muchos. Y en mi elenco, un total descubrimiento ha sido Paula Iwasaki (Hipatia en la obra), ya que no la conocía y me ha fascinado , también destacar a Alberto Iglesias (el padre de Hipatia), que me ha encantado.

¿Algún consejo para motivar a aquellas personas que están en su misma situación?

Decidles que si se trabaja duro y uno no se rinde llegará muy lejos. Los sueños al final se cumplen y con mucho esfuerzo se llega a todo lo propuesto.