‘Cerdita’ tiene a su protagonista indiscutible. Ella es Laura Galán. Lo fue en su día cuando protagonizó el cortometraje que se hizo con el premio Goya y lo será en el largometraje que ampliará la historia que ya se avanzaba y se dejó en el aire en la primera cinta. «Sin Laura no podía ser, es la empatía inmediata», confiesa su directora Carlota Pereda. La realizadora atiende a este diario en una pausa del rodaje. El debate sobre la actriz principal estaba zanjado desde el principio. Pero si había otro asunto que también estaba claro antes de que arrancara la grabación de la secuela era la ubicación: el norte cacereño. De la misma manera que Laura, Villanueva de la Vera protagonizó la primera entrega y hará lo propio en la segunda. Es el «otro protagonista» de ‘Cerdita’.

Sobre esta elección, Pereda tampoco tiene margen de duda. «Parte de mi familia es extremeña, La vera tiene un rollo muy verde, muy salvaje, tiene todos los paisajes en uno, el guion lo escribí aquí, estaba concebido para rodarse aquí, es la primera vez que me ocurre que visualizo en imágenes donde quiero que ocurra la trama», sostiene. Así es como un equipo integrado fundamentalmente por mujeres ha trasladado su base durante seis semanas a Villanueva de la Vera para darle forma a la cinta con especial hincapié en la conciliación y la sostenibilidad. Ya la producción contaba con el aval del festival de Cannes y de la Berlinale, dos citas clave en el circuito europeo del cine, cuenta con el sustento de TVE, Junta y Eurimas, y lleva la firma de Morena Films, con la productora Merry Colomer a la cabeza. En este caso también amplía el elenco con más caras conocidas como la de Carmen Machi, Claudia Salas e Irene Ferreiro, entre otras.

Pereda aplaude el apoyo y el recibimiento que ha recibido en festivales y defiende el cine como un «camino de autoaceptación». «Siempre hemos tenido esta historia de querer ser como los americanos y en mi caso es al contrario, es bellísimo volver a lo que forma parte de ti». En cuanto a las diferencias con respecto al trabajo anterior, defiende que «el corto era una pincelada de una historia y el largo tiene cosas en común pero es un viaje más profundo, tiene más entretenimiento, era solo el inicio de una cosa más interesante y ambigua».

Pone el foco también en la mirada particular que aporta a través del cine de género. Al respecto, resalta la ola de mujeres cineastas en España que reciben el reconocimiento de la crítica en los últimos años. Entre ellas menciona a Carla Simón y a Pilar Palomero. «Antes no tenías la oportunidad, yo quería contar mis propias historias y por eso me metí en los cortos, es importante darle espacio a las nuevas voces», concluye.