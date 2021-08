Los hosteleros, representantes del sector turístico y comerciantes de la ciudad agradecen el nuevo paquete de ayudas al que ha dado luz verde el Ayuntamiento de Cáceres, aunque con algún que otro matiz. «Son unas medidas muy buenas y necesarias debido a lo mal que lo estamos pasando, las he solicitado, pero espero que no pase como con las primeras, ya que bastantes negocios nos quedamos sin ellas», ha expuesto Gema Carrero, dueña de la tienda ArteMura (ubicada en la calle Pintores). Ella al igual que otros muchos sufre las consecuencias de la crisis del turismo y los viajes. Este curioso establecimiento especializado en bolsos, complementos artesanos y regalos, es sin duda una gran opción donde se valora lo auténtico y lo original.

Carrero ha apuntado que «afortunadamente seguimos teniendo necesidad de regalar cosas a las personas a las que queremos, y aquí hay un montón de detalles para obsequiar como los artículos elaborados con cerámicas o cristales y los bolsos de verano que siempre tienen demanda». El pequeño comercio pide que no nos olvidemos de ellos. «No me gustaría tener que cerrar la tienda y ahora nos toca seguir resistiendo con esto del coronavirus», ha destacado.

El consistorio ha recibido 1.205 solicitudes a las ayudas de emergencia

Y es que el ayuntamiento ha recibido 1.205 solicitudes a las ayudas de emergencia que ha convocado para autónomos y empresas de los sectores del comercio, la hostelería, el turismo y otros afectados por la reducción de actividad ocasionada por culpa de la pandemia para el 2021, en las que se destinan 3 millones de euros.

La concejala de Economía de Cáceres, María Ángeles Costa, recordó que «es el programa de ayudas más ambicioso que el ayuntamiento ha desarrollado en su historia, y uno de los más cuantiosos en comparación a otros concejos españoles similares al nuestro».

La Cámara de Comercio, con la que se firmó un convenio, es la encargada de la tramitación y resolverá las solicitudes en un plazo de dos meses. Entre los requisitos para optar a ellas, las empresas y autónomos han debido desarrollar su actividad principal en el término municipal de Cáceres con fecha anterior al 7 de enero de este año en alguno de los epígrafes que se recogen en el anexo y que se diferencian en tres bloques: comercio, hostelería y hospedería. La entidad beneficiaria deberá tener menos de 25 trabajadores y su balance general anual no podrá exceder de 2 millones de euros. También, deberá estar al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social y no ser deudor del consistorio cacereño.

Costa dijo que estas ayudas son el resultado de una fluida colaboración entre el ayuntamiento y los comerciantes locales, «y es otra muestra más del compromiso del consistorio en el apoyo a los autónomos y pymes de la ciudad».

El año pasado ya se destinaron ayudas con un importe superior al millón de euros que se gastó íntegramente entre 738 beneficiarios. Esta vez el dinero se ha elevado a sabiendas de que el comercio, la hostelería y el turismo suponen el motor económico de la capital. Además, de ser uno de los sectores más castigados por las restricciones impuestas por la pandemia del covid-19. Una puerta que se abre a la esperanza de todos estos autónomos y que suponen un impulso para poder seguir adelante.

José Márquez, dueño de la Tapería Ibérico (situada en la plaza de San Juan), del mismo modo ve «muy bien» las ayudas, «son fundamentales para que uno de los gremios más castigados por la pandemia pueda funcionar», ha indicado el hostelero a este diario.

Porque más allá de los ricos productos ibéricos, en dicho restaurante asimismo son conocidos por sus sabrosas carnes. «Nos ha tocado vivir momentos difíciles a todos. Agradecemos de corazón el apoyo del consistorio a la hostelería e igualmente a los comensales de aquí y a los visitantes. Os devolveremos la ayuda que nos habéis dado con nuestro trabajo diario, ya que nosotros sin vosotros no somos nada», ha señalado Márquez.

«Los meses de verano son tranquilos. Somos un punto de reunión y disfrute seguro, pero debemos ser cautos porque el virus sigue ahí fuera», ha admitido.

UN APOYO

«Toda ayuda es poca en estos momentos tan difíciles y bienvenida sea. Hay que hacer frente a numerosos gastos: alquiler, luz productos de limpieza...», ha explicado María Pérez, responsable del establecimiento Cuccos (un negocio enfocado a la venta de ropa de bebé y de niños pequeños), se encuentra en la calle San Antón. Todo es incierto en pandemia, pero con la quinta ola en marcha y con un elevado número de contagios la preocupación es muchísimo mayor.

«Espero que más pronto que tarde sea una realidad la evolución en positivo de la situación epidemiológica y nos permita relanzar todo el potencial», al tiempo que ha defendido «la apuesta del comercio por modernizarse y ampliar servicios para el cliente de todo el año y para el visitante».

El verano también se acaba. Con la temporada escolar a la vuelta de la esquina, llega la hora de renovar el armario de los peques de la casa. Si buscas ropa infantil Cuccos es un lugar idóneo.

«Toda ayuda es poca en estos momentos difíciles. Bienvenida sea», aseguran

«Estamos en un momento de incertidumbre importante y las ayudas son clave para poder sobrevivir hasta la recuperación total del turismo. Confío en que el ayuntamiento nos las pueda conceder y no se las lleven solo los primeros negocios en solicitarlas, como pasó con la primera línea de apoyo», ha contado Susana Mateos, gerente de los apartamentos turísticos Chef Luxury (localizados en la plaza de la Concepción), quien ha resaltado que la situación sigue muy lejos de los tiempos prepandemia. «Nos encontramos a un tercio de ocupación con respecto a 2019», ha lamentado.

La decoración es muy acogedora. Disponen de varios detalles dignos de un hotel de cinco estrellas. La tecnología, como los aparatos de cocina, de primera calidad. La ubicación excepcional y el trato de Susana, su propietaria, muy cercano. «Con el aumento de casos, los clientes se están replanteando todo. Desde las nuevas reservas, como otras que ya estaban», concluye Susana, un ejemplo de apuesta por la empresa local que merece ser recompensado.