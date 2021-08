Llega a Sierra de Gata ‘Gateando’, la sexta edición del Festival Internacional de Cine Rural y Medioambiental. Abarcará desde el día 16 de agosto hasta el 21 de agosto y pasará por diez pueblos de Gata. Un festival propiciado por el incendio que hubo en la zona en 2015 con el objetivo de defender el medioambiente a través de películas y el conocimiento cinematográfico.

El festival no es comercial ya que no tiene el sistema americano de películas. Suelen ser películas actuales de dos años atrás de producción de Centro Europa, de países del Este, de Latinoamérica. Internacionalizarlo y dar a conocer un espectáculo audiovisual que no llega a los ojos del espectador real. El cine de calidad ha dejado de verse.

La presentación de ‘Gateando’ será el día 16 de agosto en Valverde del Fresno, en la vieja fábrica, con un concierto acústico. Los días posteriores, el festival se divide en diferentes secciones, en competición estarán los cortometrajes que son los que van pueblo por pueblo y son la sección oficial el 17 y 18 de agosto. Consta con 8 cortometrajes. Los cortometrajes de este año son ‘El agua’, ‘Beyond the glacier’, ‘El pas de Sant Joan', ‘Medvedek, ‘Leyenda Dorada’,’Lursaguak’, ‘Solo con Peces’ y 'Fuera de Campo’.

Este año los cortometrajes recorrerán Eljas, Hernán Pérez, Hoyos, Santibáñez el Alto, Torre de Don Miguel, Torrecilla de los Ángeles, Valverde del Fresno y Villamiel. Estas localidades votarán por el que más el que más haya gustado, habrá voto del público y voto del jurado. Luego, a partir del día 19 al 21 en Villasbuenas de Gata se podrán ver los largometrajes y documentales.

Una de las especialidades de este festival es que no es itinerante ni ambulante, si no que todos los cortometrajes se verán en las distintas casas de cultura de los pueblos, aunque sí a diferentes horas. Cada jornada termina con la proyección de un largometraje en Villasbuenas de Gata al cual se le llevará cine bajo las estrellas. Las películas son ‘Buñuel en el Laberinto de las Tortugas’,’ O que arde’, ‘Profesor en Groenlandia’ y un largometraje fuera de competición un documental llamado ‘Cholitas’.

El día 22 se entregarán tres premios. Un premio al mejor cortometraje proveniente de los votos del público, otro premio proveniente del jurado y un premio a la conservación del medioambiente. Este año también se dedicará un cuarto premio a un patrocinador privado llamado ‘Terraconti’ a la sostenibilidad.

Esta mañana han presentado en un acto público la programación del festival, el diputado del área de Cultura, Fernando Grande, la alcaldesa de Villasbuenas de Gata, Estefanía González y el director del festival, Sergio Cordero.