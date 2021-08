Fue tremendo. Casi vi de cerca el accidente. Al coche se le soltó el remolque, un camión no pudo esquivarlo, luego otro vehículo dio varias vueltas de campana». Así se expresaba ayer, impactado, Álvaro Luis Merino Arias, presidente de la Plataforma Ciudadana Ex-206, creada el 7 de octubre de 2017 para reivindicar mejoras en la vía que une Cáceres con Miajadas. Escritos, una página en Facebook, cortes de tráfico, manifestaciones... nada ha servido y esta transitada carretera sigue sumando incidentes.

Los últimos se produjeron este lunes arrojando un balance de dos accidentes y seis heridos, dos de ellos de gravedad. El primero tuvo lugar a la altura del término municipal de Torremocha cuando un semirremolque arrastrado por un vehículo mixto se soltó del enganche, quedando en la calzada y provocando un choque en cadena. Como consecuencia del tremendo impacto una persona resultó herida de gravedad y tuvo que ser evacuada en helicóptero al Hospital Universitario de Cáceres. Los otros tres presentaban heridas de carácter leve.

El segundo tuvo lugar en Valdefuentes dejando dos heridos, un hombre de 92 años (en estado grave y con politraumatismo) y una mujer de 85 (con heridas superficiales). El desencadenante del suceso también fue la colisión entre dos turismos. Los medios sanitarios tuvieron que trasladar a los dos heridos al Hospital Universitario de Badajoz.

Peligro

«Esta carretera es muy peligrosa. En 60 kilómetros tiene más de 200 salidas entre caminos públicos, fincas privadas, rotondas, semáforos y badenes», explica Merino. «El tráfico se complica mucho en todo el trayecto hasta Miajadas», añade. Por eso, la plataforma exige que el tramo se convierta en autovía o vía rápida «porque sería la salida de Cáceres al Mediterráneo por Valencia», estima el presidente.

La plataforma apunta que solicitaron un encuentro con la consejera del ramo, «pero no nos han contactado. Si no es autovía pedimos que al menos sea vía rápida. Tiene tantas limitaciones que hay muchos conductores que prefieren irse por la autovía de Trujillo, aunque sean más kilómetros; con lo que eso conlleva de pérdidas para nuestros pueblos porque esos conductores no hacen parada en nuestras comarcas».

La plataforma está formada por 22 municipios, aunque hay localidades como Torreorgaz y Torrquemada que prefieren vía rápida a autovía porque cuentan con negocios de hostelería a pie de carretera y temen la pérdida de clientes potenciales.

La doble vía está limitada a 100, con doble sentido y con arcenes amplios

Aún así todos están de acuerdo en que la carretera debe ser sometida a una mejora. «El cruce de Sierra de Fuentes es horroroso, y con la obra de la ronda este han hecho una rotonda que hasta el tramo con la Quesería El Castúo creemos que entraña peligrosidad», indica el portavoz del colectivo.

Merino Arias recalca el mensaje que en el día de ayer lanzaron en Facebook: «Queremos una carretera digna y sin peligro. Deseamos que los últimos heridos en los accidentes se recuperen lo antes posible. Solicitamos desde esta plataforma a las autoridades competentes que inicien de una vez por todas los estudios pertinentes para poder convertir esta carretera en una vía segura».

Cunetas

Merino habla en nombre de los integrantes del colectivo e insiste en reivindicar el desdoblamiento de esta vía frente «a la dejadez y el abandono». Reclaman igualmente que se limpien las cunetas, «de lo contrario próximamente la circulación por esta carretera se va a complicar mucho con el peligro que ello conlleva; y la seguridad en esta vía se verá seriamente afectada». La plataforma añade que en Torreorgaz y en el cruce de Sierra de Fuentes han instalado neumáticos prensados, lo que ha hecho que el tránsito por el asfalto «sea horroroso». Por eso justifican que deben «seguir pidiendo mejoras porque así no podemos seguir. Estos dos últimos accidentes son tremendos».

Reclaman que se limpien las cunetas para aminorar los riesgos de la carretera

La vía rápida parece que es la opción más defendida. Es una carretera de calzada única con trazado y dimensiones para grandes velocidades (está limitada a 100 kilómetros), con doble sentido de circulación y con arcenes amplios. Esta última característica es la que más interesa a la plataforma ya que, según considera, el problema de los accidentes se debe precisamente a que actualmente la carretera cuenta con arcenes de pequeñas dimensiones, por lo que el vehículo apenas tiene espacio en caso de accidente y termina saliéndose de la calzada.