Elisa Macías es una comunicadora y escritora cacereña nacida en 1993. Con 28 años ha embarcado su vida en el ámbito de la literatura. Buscando la esencia de la vida, encontró un hueco de paz en la escritura y en los videojuegos. Lleva más de diez años escribiendo pero hasta el 21 de enero de 2021 no publicó su primera novela, ‘Hazeldale’ (Ediciones Dorma), un trabajo de 500 páginas que se puede encontrar en formato papel y digital, y cuya trama parte de un pueblo andaluz desde donde Diana, su protagonista, parte a estudiar a la universidad en Madrid. Cuando tiene que volver a su tierra con su madre empiezan a ocurrir fenómenos paranormales en su casa. El libro muestra la lucha en la búsqueda de la identidad del ser.

Hable de su infancia...

En general bien, el problema era más con los niños de mi edad ya que pueden mostrarse crueles con algunos temas. El ser una persona LGTBI ha marcado un poco mi entorno, ya que para algunos eres un «poco diferente», según la gente con la que estés. Entonces o te adaptas o encuentras tu grupo, en mi caso me ocurrió cuando me fui a estudiar a Madrid. He pasado muchos veranos sobre todo, y también algunos periodos en mi pueblo, en la Estación Arroyo-Malpartida, y de ahí cogí el ambiente rural de la historia del libro y también lo usé como inspiración para mi novela.

¿Qué ha estudiado? ¿En qué está trabajando tras acabar su formación académica?

Estudié Comunicación Audiovisual en Madrid. Actualmente no estoy trabajando, busco un máster de maquillaje profesional.

Sumergiéndonos ahora en el ámbito de la literatura... ¿Cuál es el género por excelencia que más le gusta? ¿Le ha influido eso a la hora de sacar a la luz ‘Hazaldale’?

--Sobre todo el que más me apasiona es el que está relacionado con la fantasía rural y urbana, como las criaturas sobrenaturales. Y en cuanto a la influencia específica para escribir la novela me he inspirado en mí y en las personas de mi alrededor.

Está escribiendo otro libro...

En septiembre publico otra novela de ciencia ficción titulada ‘Del amaranto a la fluorescencia’, con la misma editorial (Ediciones Dorma).

¿Cuáles son los mejores momentos para escribir un libro?

Me gusta sobre todo por la noche, cuando mejor me concentro, no hay ruido, ni notificaciones que responder en el móvil.

¿Algún escritor o libro le ha influido a la hora de escribir el suyo propio?

Sí, más que literatura juvenil me he inspirado en los videojuegos que también tratan de la búsqueda de identidad, como mi novela.

¿Cómo cree que está el panorama editorial actualmente con tantos autores, y con las publicaciones que están saliendo?

En España es bastante complicado porque resulta difícil entrar en una editorial grande, depende de muchas situaciones personales. Un autor cobra muy poco y hay que buscarse la vida como hice yo. Si buscas bien se puede.

¿Planifica las historias al detalle, o usted es de las que las va escribiendo sobre la marcha?

Soy una escritora mapa, me planifico bastante las historias, me hago resúmenes, fichas técnicas de los personajes.

¿Alguna manía que tenga a la hora de leer o escribir?

Sí, como esté escribiendo o leyendo y tenga algún estímulo exterior, se me corta el hilo y me cuesta muchísimo volver a concentrarme.

Para finalizar, ¿algún consejo para nuevos escritores?

Paciencia y constancia, aunque escribas muy poco al día se va a notar. Disfruta de lo que estás escribiendo y no pienses en lo que va a pasar después.