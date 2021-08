El Paseo de la Diversidad de Cáceres ha durado intacto poco más de cincuenta días. En la mañana de hoy lunes han aparecido vandalizados cerca de la mitad de los bancos instalados en esta zona peatonal, que transcurre paralela entre la avenida de Hernán Cortés y el Parque del Príncipe. A finales de junio se pintaron con los colores de las diferentes banderas de los colectivos LGBTI, como uno de los actos programados con motivo del Orgullo. Sin embargo, siete de ellos han amanecido con las letras ‘VOX’ repintadas sobre estos colores, y otros tres tienen distintos graffitis.

“Nos ha avisado un vecino de la zona. Me he acercado y he podido comprobar personalmente que las pintadas afectan a una decena de bancos, todos los de la parte central. Solo se han librado los más próximos al centro y a Aguas Vivas”, explica David Holguín, concejal de Igualdad, LGTBI, Cooperación y Participación Ciudadana, visiblemente molesto por lo sucedido.

El edil desvela ahora que éstos no han sido los únicos ataques que ha sufrido la zona. “Cuando la inauguramos ya arrancaron uno de los carteles que ponía ‘Paseo de la Diversidad’. En otros aparecieron palabras como ‘maricón’ o ‘boyera’. Esa primera semana hubo también pintadas similares en algún banco, pero como todavía se estaban ultimando los trabajos, se reparó todo. No hicimos nada público precisamente por no dar pábulo a estas acciones”, reconoce David Holguín.

Pero el último ataque es más grave. Afecta a buena parte de esta instalación por la diversidad, que en su día fue inaugurada por los responsables municipales y por representantes de la Fundación Triángulo y de Extremadura Entiende. En aquel acto se puso de manifiesto que el nuevo espacio llegaba para reivindicar la realidad de los cacereños que pertenecen al colectivo, y conseguir una sociedad más inclusiva e igualitaria.

De ahí el malestar del equipo de Gobierno. David Holguín ha lamentado y condenado los destrozos tras conocer lo sucedido: “Con este acto, Cáceres ha sido señalada al igual que otras ciudades anteriormente, por las ideas de la ultraderecha, por las ideas xenófobas y homófobas, ya que las letras elegidas para estropear los bancos han sido ‘VOX’, las mismas que la ultraderecha de nuestro país”.

El concejal también ha recordado que en otras ciudades “se ha atacado a personas”, y que en las redes sociales “proliferan los mensajes de odio destinados a la población LGTBI y contra las mujeres”. “Esa es la derecha, que bien desde los propios partidos políticos como VOX, o bien desde sus seguidores, han pintado nuestros bancos símbolo de la tolerancia y libertad de nuestro país”, ha declarado Holguín.

El edil ha querido dejar claro que “en Cáceres no se van a consentir esos ataques, ni se deberían permitir en los distintos parlamentos españoles”.

Respecto al arreglo de los desperfectos, el concejal asegura que tienen un dilema sobre si quitar las pintadas o dejarlas tal y como están. “Del mismo modo que se hizo en El Torno cuando se disparó a la escultura de ‘El mirador de la memoria’, nosotros estamos pensando en dejar esas letras como parte de una obra creada a favor de la diversidad, como ejemplo de ataque y de odio al colectivo LGTBI”, explica, si bien la decisión final aún no se ha tomado.

Por el momento, el colectivo Extremadura Entiende ya ha convocado una concentración el próximo miércoles, 18 de agosto, a las 10.00 horas en el Paseo de la Diversidad, como repulsa por lo ocurrido.

Precisamente, los actos del Día del Orgullo se han celebrado este mes de junio en la ciudad bajo el lema ‘Cáceres con Orgullo’, que el ayuntamiento ha decidido mantener a modo de campaña por ser un mensaje genérico. “Vamos a seguir adelante con él, ahora con más razón”, explica el concejal, recordando que en los últimos días también se ha sumado la pedanía de Valdesalor, que ha colgado este lema y la bandera arco iris en su piscina, y la ha declarado espacio libre de homofobia.