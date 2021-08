Con 39 personas ingresadas, 3 de ellas en UCI, el San Pedro de Alcántara ha alcanzado su mayor nivel de presión hospitalaria en lo que va de verano. El número de pacientes no ha parado de crecer desde el pasado miércoles, cuando se registraban 21 hospitalizados, hasta alcanzar los 25 el viernes, los 29 el sábado y los 30 el domingo. La subida del este lunes, hasta 39, ha sido la más brusca de los últimos meses, doblando prácticamente la cifra de ingresados desde el 5 de agosto.

En este contexto, llaman todavía más la atención comportamientos como los del pasado sábado, cuando efectivos de la Policía Local tuvieron que disolver un botellón en Fuente Concejo y otro más en la calle Marte, en el que participaban más de 40 personas sin mantener ninguna de las medidas de prevención sanitaria frente al covid, según informa el consistorio cacereño.

"El sábado se disolvió en la calle Marte un botellón de 40 personas en el que no se tomaba ninguna medida de seguridad"

Mientras tanto, la escalada de ingresos ya obligó al Área de Salud de Cáceres a activar hace dos semanas su plan de contingencia. Así, a las 20 camas destinadas a enfermos de covid en la 8ª planta del San Pedro de Alcántara (atiende todos los casos de la capital y de sus municipios de influencia), se sumó el ala corta de la 2ª planta. Los 39 hospitalizados que se registran este lunes suponen la cifra más elevada de la quinta ola, pero no hay que olvidar que en la primera llegó a haber 220 enfermos a la vez entre el San Pedro y Nuestra Señora de la Montaña; y en la tercera ola (Navidad) se contabilizaron 120. Sin duda, lo que se debe evitar es el aumento de los contagios, y eso no se está produciendo precisamente en las últimas jornadas.

Repunta la incidencia

A día de hoy, la capital cacereña registra una incidencia de 181 contagios por cada cien mil habitantes a 7 días, una cifra que lamentablemente ha vuelto a subir desde la última semana, cuando se redujo a 135 casos. Si se toma en consideración la evolución a 14 días, también repunta otra vez hasta los 316 positivos por cada cien mil habitantes, cuando hace solo una semana eran 284.

Es cierto que la capital cacereña inició agosto con una situación delicada, 527 positivos a los 14 días, y que ha conseguido doblegarla hasta prácticamente la mitad durante la primera quincena. Pero solo en la última semana, del lunes día 16 al lunes día 23, se han sumado otros 175 casos, muy por encima de los 130 de la semana anterior. La jornada de este lunes sí ha traído un respiro, con 2 positivos.

El número de muertes también ha dado un vuelco. Durante los primeros diez días de agosto no se produjo ninguna víctima mortal por covid en el Área de Salud de Cáceres, pero desde el 10 hasta el 23 de agosto se han registrado ocho fallecidos de entre 63 y 86 años, todos vacunados. En total, esta área acumula 480 víctimas y 14.248 altas desde el inicio de la pandemia en marzo de 2020.

Cabe recordar que la evolución de la presión hospitalaria siempre va por detrás del repunte de los positivos, porque pasan varios días desde que las personas contagiadas manifiestan síntomas hasta un posible empeoramiento que puede conducirlas al hospital, de ahí la importancia de que no haya más repuntes para comenzar a bajar el número de ingresos, y de ahí la insistencia de las autoridades en que se guarden todas las medidas de seguridad en las relaciones interpersonales. A esta razón también obedece el mayor control sobre las prácticas más temerarias, como los botellones en la vía pública sin distancias ni mascarillas.

Salaya confía en la mejoría

En este contexto, el alcalde de la ciudad, Luis Salaya, afirma que confía en que la hostelería y el comercio sigan funcionando «con normalidad», y en que continúe la recuperación del turismo que se aprecia en Cáceres en los meses de verano. Por ello, y ante la evolución de la pandemia, espera que «se pueda seguir manteniendo este modelo en el que encaja la convivencia entre un sector económico importante y unos datos razonables de contagios».

A preguntas de los medios sobre la posibilidad de que la Junta aplique cierres perimetrales en localidades de más de 15.000 habitantes, al no poder imponerse el toque de queda, Salaya no valora esta opción de forma expresa pero sí deja claro su deseo de que la actividad económica local no se deteriore más, y que la pandemia mejore en las próximas semanas.

"Tenemos la ciudad de Extremadura con los mejores datos de covid" Luis Salaya - Alcalde de Cáceres

De hecho, el alcalde ha matizado este lunes que los datos de contagios de Cáceres «son mucho mejores» que los de otras ciudades del entorno, y confía en que la situación siga así y se pueda mejorar «poco a poco». «En los últimos meses estoy siendo poco hábil con este tema porque tenemos la ciudad de Extremadura con los mejores datos de Covid y provocamos titulares que dan la sensación de que tenemos la peor situación», señala.