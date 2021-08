Un coche que circulaba por la avenida de Antonio Hurtado en la tarde de este jueves se ha salido de su trayectoria, ha desplazado a otro (que se encontraba aparcado) contra la terraza de un restaurante, y finalmente ha quedado volcado sobre el asfalto. La conductora ha tenido que ser excarcelada por los bomberos del Sepei, y trasladada al hospital por una ambulancia del Servicio de Urgencias y Emergencias 112. En principio su estado no parece grave pero será reconocida para descartar posible consecuencias. No ha habido más personas afectadas, solo daños materiales.

La espectacularidad del accidente ha provocado que Antonio Hurtado se llenara inmediatamente de transeúntes sorprendidos por ver un coche completamente volcado en pleno centro de la ciudad. La policía ha tenido que cortar un carril de circulación (dirección avenida de Cervantes) mientras se realizaban las labores de excarcelación y de retirada de los vehículos.

Los hechos han ocurrido en torno a las 18.50 horas. El portero de una finca cercana dio aviso al 112 nada más percatarse de lo ocurrido. “En realidad no he visto cómo ha sucedido, solo he oído el golpe y ya estaba el coche con las ruedas hacia arriba”, relata. De inmediato se han trasladado hasta el lugar agentes de la Policía Local, bomberos del Sepei, personal sanitario del 112 y el furgón de atestados. La conductora estaba consciente cuando ha sido rescatada del vehículo.

Según las primeras pesquisas que barajan los agentes, el siniestro se podía haber producido por un exceso de velocidad del Hyundai Coupe rojo, que golpeó a otro Hyundai blanco estacionado junto a la acera y luego volcó, aunque las causas tendrán que ser confirmadas una vez realizadas las pesquisas pertinentes. Los daños son evidentes en ambos coches.

Los testigos destacan la fortuna de que la terraza invadida por el segundo vehículo (arrolló algunas sillas en su desplazamiento) no estuviese operativa, ya que el restaurante oriental al que pertenece se encontraba cerrado en ese momento. “Normalmente siempre hay gente sentada, pero ahora no abrimos por las tardes”, ha explicado la propietaria aliviada.