«¿Y si te pasara a ti?» 

Francisco Ferrer Bermejo, conocido por todos en el barrio como Ferrer. Va con una muleta porque tienen que operarlo del menisco pero hasta que no suban sus defensas le han dicho que no lo pueden meter en el quirófano. Vive en la calle Picadero, sin luz ni agua. No tiene dinero para pagar. «Estoy solo. No trabajo. Vengo a la plaza, me siento. Yo hablo bajito. Los vecinos llaman enseguida a la policía porque muchos de los que vienen no saben hablar bajito. Yo sí hablo bajito, así que cuando oigo voces tiro ‘pa’ mi casa», dice con un hilillo de voz que es casi como un murmullo. Son las 12 de la mañana en Santiago.

A las siete y media de la tarde Ferrer ha vuelto a la plaza. Alto, encorvado, con las manos inquietas y la mirada limpia, busca el DNI en su cartera. Está sentado en el poyete con un okupa de General Margallo. Acaba de llegar la policía local y los han propuesto para sanción por no llevar mascarilla, no guardar la distancia de seguridad y estar bebiendo alcohol en la calle.

Tres agentes controlan el dispositivo, formado por el oficial jefe de servicio y otros dos policías, uno de ellos responsable de la brigada canina, que agarra de la correa a Thor, un labrador negro y juguetón experto en detección de drogas. El animal no se separa de Ferrer. No para hasta dar con una china que lleva en el bolsillo.

«Ferrer, ¿por qué no vas a los Servicios Sociales?». Y Ferrer responde. «Necesito ayuda, pero....» Los agentes lo conocen desde hace años porque Ferrer es vecino de Santiago de toda la vida. «No pueden pagar las multas. Ellos se quejan, pero su mundo es este y les resulta imposible salir de él. No se quieren denunciar entre sí, se pegan y luego son tan amigos. Mean y defecan en la calle. Intentamos corregir esos comportamientos, animarlos a que cambien sus costumbres, pero no podemos estar con ellos las 24 horas», describe el oficial. «Muchos se han vuelto muy listos, cuando nos ven llegar, unos salen por patas, otros esconden las cervezas en un rincón para que no se las tiremos o lanzan los estupefacientes al suelo para burlar las denuncias». Así un día y otro, y otro...

Impotencia

«No cotizan a la Seguridad Social. Van al comedor de las Hijas de la Caridad y después regresan a la plaza. Son cinco o seis asiduos, todos residentes en Santiago y en las calles de alrededor. Hay gente en la vida a la que le ocurren estas cosas, que han empezado muy jóvenes y al final no saben o no pueden escapar de este mundo. A nosotros nos genera una gran impotencia. Socialmente les abres las puertas pero enseguida se dan contra la pared». El oficial lleva 26 años en este trabajo. Sabe de lo que habla.

De un tiempo a esta parte lo han destinado a Santiago. No ha visto a nadie que logre rehabilitarse. «Cocaína, heroína, hachís... toman todo lo que pillan». Es de los que piensan que el destino nos puede dar un vuelco en cualquier momento. «¿Y si te pasara a ti?», se pregunta en voz alta.

Ferrer forma parte del grupo que vive entre la calle, la droga y la litrona. A él y a los demás, la policía los vigila después de que hace dos fines de semana se produjeran altercados por la presencia de una veintena de personas que acudían al barrio atraídos por las narcocasas. «¡Hombre, eso de poner en el periódico que aquí hay narcocasas es una pasada!», critica una vecina. La policía no dice lo mismo, admite que las hay, que se trafica y se consume. «Yo te la vendo y la tomas aquí dentro del piso; así no se levantan sospechas y no la sacan a la calle. Eso les advierten los camellos. Allí todo es heroína y hachís», corrobora uno de los agentes. «Muchos de los que están en Santiago estaban antes en Cánovas, en Llopis, en Las 300, en Angelita Capdevielle...» pero han llegado alentados por los narcos.

Otro vecino sale de su domicilio. Prefiere no identificarse aunque asegura que algunos de sus alumnos de 14 a 19 años han caído en manos de los traficantes. La culpa no es de los yonquis, la culpa es de quienes venden el veneno. Reciben el subsidio, se van a los pisos, el día 14 no tienen dinero, antes de mitad de mes ya están de nuevo en la calle sin nada que llevarse a la boca.

Sostiene que en el entorno de Santiago existen 11 narcocacasas, la más grande que ha visto es una de la plaza de Mayor que tenía 18 estancias. «Me hacía pasar por uno de ellos, les pagaba 10 euros y me daban lo que tenían. Es lo más sórdido que he visto jamás. La policía sabe lo que hay, pero no pueden entrar dando una patada en la puerta a lo Harry El Sucio. Esto lleva un protocolo policial y judicial nada sencillo». Los agentes añaden que hay operaciones abiertas con varias líneas de investigación. «Pronto daremos una buena sorpresa». Thor sigue buscando rastro en los jardines de Santiago.

La inmundicia

Entretanto, el docente continúa narrando su experiencia. «Me metía en estos antros para verificarlos». Los tiene controlados. En este mundo están los del polo de marca que pueden pagarse el tabique nasal y la caja de zinc, pero los hay que mueren por una sobredosis sin más equipaje que la caja de pino. «Estos últimos son los que se juntan en Santiago. Los llaman ‘la pandilla de la basura’». Hay que tragar saliva para asimilar tanta inmundicia como relata. «Cuando vienen del comedor se juntan en ese hueco -señala a uno de los laterales de la plaza en el que Thor ha metido el hocico- y allí se cagan y vomitan si llevan mucho alcohol en el cuerpo. Cuando los perros entran en ese agujero salen huyendo al percatarse de la peste a meados de los humanos. Las meadas las hay por cientos». Ahora, con el aumento de los controles policiales «han empezado a joder las cerraduras de las puertas y a cargarse los espejos retrovisores de los coches como venganza», asevera mientras se despide con amabilidad.

Los turistas pasan de soslayo. Y eso que esta iglesia, construida entre los siglos XII y XVIII, está dedicada al Apóstol en la calzada de la Vía de la Plata, siguiendo el Camino Mozárabe, es vía de peregrinación a Santiago de Compostela y uno de los templos más hermosos de la ciudad monumental.

Batalla campal

Los residentes, imbatibles al desaliento, luchan por hacer del barrio un lugar confortable. Por aquí está la peluquería Borges, La Matilda, apartamentos turísticos, hay un comercio que hace más de un siglo abrió la Clarita, y el Bar La Chicha, famoso en los años 80 y 90 cuando Santiago formaba parte del itinerario de la movida cacereña (eran otros tiempos). Hoy ese bar lo llevan Javier Luis Rojo-Paje (el de la cerveza Belona de Trujillo) y Carmen Holgado, que es camarera.

«Antes las reuniones eran de dos o tres, se sentaban en las escaleras y no molestaban a nadie»

«Lo cogimos hace alrededor de un año y hemos tenido muy buena acogida». Carmen admite que existe un problema real de convivencia. Antes las reuniones eran de dos o tres, se sentaban en las escaleras y no molestaban a nadie, viendo pasar la vida, o lo que les queda de ella... luego empezó a venir otro chico que sacaba el altavoz y se sentaba en la terraza a hacerse canutos. Así fue creciendo el número de personas, con lo que eso conlleva de más ruido, más peleas... hasta llegar a la batalla campal del otro día. Tuvimos que avisar a la policía», confiesa.

La problemática de la droga lleva décadas enquistada en Santiago. Para atajarla, un dispositivo de Policía Local y Cuerpo Nacional de Policía custodia la plaza de 12 del mediodía a cinco de la madrugada. «Los asiduos suelen venir entre las ocho de la tarde y las diez de la noche. Son las horas en las que más denuncias se formulan», informan los agentes.

Por la mañana andaba por aquí Isidro, de 43 años, que vive en la calle Villalobos. Ha trabajado de pintor, de lo que le ha ido saliendo, pero actualmente está en el paro. «Estoy buscando trabajo, a ver si encuentro algo. Cuido de mis padres, que son mayores, pero que no cobro paga ni nada», indica. Isidro retrata la situación que a su juicio existe en Santiago: «Ha habido peleas, como en todos los barrios. No somos delincuentes ni malas personas, pero a la gente le gusta mucho hablar de lo que no conoce. Suelo venir a tomarme una cerveza. Eso sí, ni monto escándalo ni hablo alto», justifica.

«Entiendo que los vecinos se quejen, pero la mayoría de los que venimos aquí somos buena gente del barrio»

«Entiendo que los vecinos se quejen, pero la mayoría de los que venimos aquí somos del barrio. Yo el día de la pelea no estaba», puntualiza. «Me quedé ‘flipao’. Dicen que fueron dos, que uno sacó a otro una navaja y le dijo ‘te pego un palizón que lo flipas’, pero yo ese día no vine», reitera.

Isidro pide que no estigmaticen a algunos de sus compañeros de banco. «Y si vives en la calle no pasa nada, qué manía hay de juzgar a los demás porque tengan o no casa. Un mal traspié lo puede tener cualquiera». Horas después, Isidro entra en el Mesón Los Ibéricos, se acerca a una mesa con dos clientes y le pregunta a uno de ellos: «¿Canijo, tienes algo suelto?». Ante la negativa, sigue su camino.

El respeto

Unos metros más allá de la iglesia, otra vecina ofrece su testimonio. También prefiere mantenerse en el anonimato. «En los pisos se trafica, y sí es verdad que hay casas donde se trapichea. Vivo en el barrio desde hace 31 años y conozco a la gente con nombres y apellidos. Y digo muy claro que aquí hay una máxima: «Si tú nos respetas, nosotros te respetamos. Pero pegarse, insultar a la gente, no es respetarse. Eso es lo que está pasando ahora. Y lo de la droga viene de antiguo, hay al menos tres zonas donde se concentra la venta. Hace dos años hicieron una redada y localizaron a dos señoras que se dedicaban a vender. Se marcharon de aquí».

Muchos confían en que la inversión de 600.000 euros de la Diputación de Cáceres para rehabilitar la plaza y prevista para el año que viene dé sus frutos. Otros son más críticos: «Ha venido mucho burgués que ha arreglado viviendas viejas en la parte antigua porque es algo muy esnob. No quieren chusma. Entonces pasará que meterán las máquinas en Santiago y los yonquis se irán a otro sitio. Pero seguirá habiendo yonquis, se vestirá a un santo para desvestir a otro, y no se atajará de raíz el problema. O acaban con los que trafican y atienden socialmente a los indigentes o no habremos conseguido nada», asevera un joven opositor a su paso por la calle Godoy donde en la fachada de una casa en muy mal estado hay un grafitti en el que puede leerse: ‘Existo porque resisto’.

Ferrer ha tenido un despiste. «¿Dónde está mi carnet?», se dice a sí mismo mientras busca y rebusca en su cartera, hasta que da con el plástico. Entonces se tranquiliza y posa para la foto. «¿Con o sin mascarilla?», pregunta. Termina de fumar. Mira con la mirada perdida sin mirar a ningún lado.

«¿Y si te pasara a ti?»