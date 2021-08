El rodaje en la capital cacereña se llevará a cabo del 11 al 21 de octubre, pero los preparativos ya están a pleno rendimiento. Son varias las empresas cacereñas que trabajan en el diseño, fabricación y puesta en servicio de las infraestructuras necesarias para la superproducción ‘House of the dragons’, la precuela de ‘Juego de Tronos’ esperada en todo el planeta, que se situará 300 años antes para conocer los inicios de la dinastía de los Targaryen y su reinado en Poniente. Un derroche de creatividad e imaginación que tendrá en Cáceres la base europea del rodaje. Ya son 400 los figurantes que se han inscrito para poder participar en las escenas, y este periódico ha podido acceder a las principales localizaciones que se han seleccionado en la capital cacereña. Las cámaras también volverán a Trujillo.

Carpinteros, herreros y empresas de plataformas aéreas y grúas radicadas en el polígono Las Capellanías han comenzado a crear los elementos que se necesitan para los decorados y para los cometidos internos de la serie. La productora se pone en contacto con los negocios y va realizando encargos que les vienen como anillo al dedo. Este diario ha hablado con algunos de ellos, pero prefieren no dar sus nombres por la confidencialidad que siempre entrañan estos trabajos. «Son trabajos bienvenidos, porque tal y como se han puesto las cosas, cualquier facturación a estas alturas del año nos da una alegría», declara un empresario. «Tienen las ideas claras, te piden exactamente lo que quieren», subraya otro.

¿DÓNDE APUNTARSE COMO FIGURANTE PARA LOS RODAJES? Los actores, actrices, artistas escénicos y personas que de algún modo quieran participar en los rodajes de la superproducción de HBO ‘House of the dragon’, que tendrán lugar en Cáceres y Trujillo este otoño, pueden registrarse en el primer Directorio de Actores & Artistas de Extremadura, una iniciativa de la Fundación Extremeña de la Cultura en colaboración con CEMART. Basta con acceder a la web ‘www.daex.es’ y seguir los pasos. Esta herramienta, bastante intuitiva, dispone además de ayuda en caso de necesitarla. Permite al usuario crear su perfil profesional, que estará visible en la plataforma para directores, productoras y agencias.

La base de operaciones está situada de momento en una nave del polígono del Casar de Cáceres, junto a la N-630, donde ya se realizaron trabajos en los rodajes de 2016. Según la información facilitada por el ayuntamiento cacereño, el equipo de producción lleva en la ciudad varias semanas desarrollando diversas actividades, y durante septiembre irá preparando los distintos emplazamientos para proceder al rodaje de mediados del mes de octubre.

Los escenarios

Estos emplazamientos se distribuirán por el casco antiguo cacereño. Son sin duda los espacios más emblemáticos, donde la propia ciudad forma un decorado en sí misma que no necesita muchos más atrezos. Se trata de la plaza Mayor con la impresionante fachada que forman la muralla y el Arco de la Estrella, el adarve de Santa Ana, la plaza de Santa María con la dos fachadas de la concatedral, la plaza del Conde de Canilleros, Amargura, plaza de San Jorge, Cuesta de la Compañía, plaza de San Pablo, plaza de San Mateo, Cuesta de Aldana, calle Orellana, calle Condes o adarves de la Puerta de Mérida.

Y elegidos los decorados, se necesitan personajes que les den vida. El primer Directorio de Actores & Artistas de Extremadura informa que durante los últimos días ya se han inscrito más de 400 personas como figurantes. No lo han hecho directamente para ‘House of the dragons’, sino de forma general en este nuevo recurso, «si bien es cierto que la coincidencia de ambos hechos (creación del directorio y rodaje de la precuela de ‘Juego de tronos’) ha amplificado la repercusión de esta herramienta», explican desde la propia organización.

"Los empresarios agradecen estos encargos porque ‘alegran’ la facturación, y los apartamentos para el personal de la serie se han reservado de agosto a octubre"

En definitiva, la nueva superproducción de HBO, que se rueda en distintos países desde abril, requiere mucho movimiento que a su vez necesita un nutrido equipo de profesionales. En Cáceres, la productora Fresco Films ya tiene a su personal trabajando, que supone otro desembolso en alojamientos y restaurantes. «Han estado llamando durante julio y agosto porque necesitaban alquilar apartamentos durante tres meses completos, desde agosto hasta octubre. Algunos ya se encontraban reservados previamente por turistas pero en otros sí han tenido cabida. Ellos buscan generalmente un apartamento para cada 1-2 personas, que en muchos casos solamente se alojan de lunes a viernes», explica María Fernández, presidenta de la Asociación de Apartamentos Turísticos de Extremadura (Aptuex).

Estreno en 2022

Está previsto que la nueva serie tenga diez capítulos y que se estrene en 2022. El portavoz del Gobierno local, Andrés Licerán, ha calificado de «muy buena noticia» que vuelva el equipo de ‘Juego de Tronos’ a rodar en la capital cacereña, donde ya estuvo en diciembre de 2016. «Se llenan hoteles y además podemos transmitir los encantos de la ciudad a todo el mundo y conseguir, de cara al futuro, que muchos turistas vengan a Cáceres». Falta hace. ‘Winter is coming’.