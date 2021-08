La concejala de Economía, María Ángeles Costa, aseguró este lunes que la próxima semana se dictamarán en la comisión informativa de su área los pliegos para la licitación de un crédito por importe de 8,1 millones de euros para inversiones. Es la principal operación de préstamo que se concertará en el mandato del alcalde Luis Salaya. No se recurría a una cantidad por este importe desde la etapa de gobierno de Carmen Heras, en la que también se concertó un crédito para inversiones por casi nueve millones de euros.

Esta operación por 8,1 millones está incluida en los presupuestos del ayuntamiento que se aprobaron el pasado mes de mayo. Su licitación y adjudicación permitirá que durante el último trimestre del año se puedan empezar a contratar varias de las cuarenta inversiones que se condicionan a la concesión del préstamo, muchas de ellas son de las actuaciones acordadas con los vecinos dentro de los presupuestos participativos para este ejercicio.

Costa explicó que ya se cuenta con los informes, entre ellos el de fiscalización de la intervención del ayuntamiento, para la contratación de la operación de crédito y aseguró que se está trabajando en la redacción de los proyectos de algunas de estas inversiones, entre ellas la semipeatonalización de las calles San Antón y Parras y la peatonalización de Clavellinas.

El pasado mes de abril, el portavoz del gobierno, Andrés Licerán, adelantó que se daría celeridad a esta intervención, obra que se financia con el crédito y que se podría sacar a licitación antes de que acabe el año al mismo tiempo que se tramita la contratación de la operación de préstamo. Costa ya comentó este lunes que cabe la posibilidad de que varias obras salgan a licitación al mismo tiempo que se resuelve la contratación de la operación de préstamo, entre éstas podría estar la de San Antón y Parras, en cuyo proyecto «se está trabajando», precisó la titular de Economía.

Según explicó Licerán en abril y detalló este diario, la urgencia de la intervención en Parras está motivada por la demanda que interpuso un ciudadano invidente contra el consistorio por la inactividad de la administración con el resultado de las obras de accesibilidad que se han realizado en la calle Alzapiernas.

PARRAS / La intervención en San Antón y Parras se presupuesta en 200.000 euros. Es una de las más significativas que se pagarán con la operación de crédito, pero hay otras diez de mayor importe, las que se llevan más presupuesto son el millón de euros que se destinará para seguir con la ampliación del cementerio y el otro millón de euros que va para la construcción del centro cívico del barrio de Santa Lucía, en Aldea Moret.

La operación de crédito que se contratará antes de fin de año será la tercera viva que tendrá el ayuntamiento. Las otras dos son la que se contrató con Liberbank en 2017 dentro del plan del fondo de impulso del Instituto de Crédito Oficial para el pago de sentencias. Esta operación tiene un periodo de amortización de diez años y un tipo fijo anual del 0,76%. El otro préstamo vivo es el que se concertó en 2018 con el BBVA para la refinanciación de otra operación que se contrató para el pago de expropiaciones. Esta segunda operación de préstamo tiene un periodo de amortización que es de ocho años y un tipo de interés que es el euribor semestral más un diferencial del 0,34% .

Según las previsiones anuales que hace el servicio de Intervención del ayuntamiento, al cierre de este año se calcula que la deuda viva que tendrá el consistorio de las tres operaciones será de 16,5 millones de euros (aquí también se incluye un pico de medio millón de euros que queda pendiente de pagar de un crédito que el ministerio de Industria concedió al ayuntamiento hace una década).

Si no se concertasen nuevas operaciones de crédito en los próximos años, las estimaciones de lo servicios de intervención municipales son que en 2030 el ayuntamiento no tendría deudas a largo plazo. El nivel actual de endeudamiento del ayuntamiento es, sin contar los 8,1 millones de euros de la operación que se concertará, uno de los más bajos de los últimos años. Se recurre al crédito por la falta de posibilidades que tiene el ayuntamiento para destinar sus recursos corrientes a inversiones, además la otra fuente de financiación, que es la venta de suelo municipal, no ha dado en los últimos años resultados, no se obtienen ingresos, solo se han cerrado un par de operaciones en los últimos ejercicios.