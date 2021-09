Agustín Rebollo Rojo nació en 1951. Tiene 71 años cumplidos. Llegó al mundo en el número 7 de la calle Trujillo, pero poco después la familia se mudó al 16 de División Azul (hoy Tintoreto). Sus padres, Ramón y Julia, se dedicaron al campo, oficio que también tuvo su abuelo, Jacinto, y que se remonta a sus tatarabuelos; de manera que los Rebollo forman parte de una de las estirpes de hortelanos más antiguas de la ciudad.

Fueron sus antepasados los que comenzaron a trabajar la tierra en una huerta situada junto al Temis. Con el tiempo adquirió más propiedades y luego los terrenos se fueron dividiendo entre los hijos. Hoy, Agustín, junto a su hijo, llamado igualmente Agustín, se ocupan del cuidado de esta finca de una hectárea en la carretera de Torrejón, en lo que ya es la recta final de la Ribera muy cerca de su desembocadura en el Guadiloba.

El 29 de enero de 1957 el padre de Agustín falleció. El chiquillo tenía entonces 6 o 7 años y hasta la huerta se vino con su madre al cuidado de dos vacas y de lo que daban los bancales: pimientos, tomates, repollos, coliflores, cebollas..., que luego vendían a los vecinos por el barrio y a los que se acercaban hasta la finca. La matriarca estuvo en el mercado, porque ella descendía de los Pelayo, que fueron hortelanos, y se quedó sin madre a los 7 u 8 años, de modo que siempre supo lo que era ganarse honestamente un jornal en los soportales de la Plaza Mayor, como antes lo hizo Juana Solana, la abuela paterna de Agustín.

En la mañana del miércoles nos abre la puerta de su parcela, donde orgulloso lucen los azulejos que dan nombre a este bellísimo lugar y sobre los que puede leerse: ‘Jacinta y Agustín Rebollo Rojo’ (Jacinta como recuerdo a su hermana). Allí recibe a este diario en compañía de su mujer, Felisa Cortijo Canelo. Al estallar la pandemia se vinieron porque es el rincón donde se sienten más seguros, apartados de los peligros que entraña la ciudad en esta época incierta de coronavirus.

El anuncio

«Mi hijo y yo cuidamos de esto para que no se pierda», dice. «Lo que no se vende, los animales se lo comen», explica Agustín un día después de que el alcalde, Luis Salaya, haya anunciado que el ayuntamiento optará a un proyecto de la Junta de Extremadura y la Unión Europea cifrado entre seis y siete millones de euros para actuar en la Ribera.

La iniciativa pasaría por adecuar caminos, instalar señalizaciones y crear un paseo para conectar el área de la cueva de Maltravieso con el centro de la capital a través de un corredor medioambiental por el Marco. Eso sí, en el cauce no hay prevista ninguna actuación, aunque sigue en tramitación la construcción del nuevo colector de aguas residuales que mejorará la fisonomía de la zona en el último tramo del río de Cáceres.

«La Ribera nos duele», asevera Agustín. «Nos duele por la dejadez que hay. Existen fincas que están totalmente abandonadas. En la carretera de Madrid, a la derecha, hay un zarzal impresionante. Los cañaverales los cortamos nosotros, la limpiamos. Hacemos lo que podemos. Pero está de pena». Entonces rememora los años en que un guarda de la Hermandad de Labradores y Ganaderos velaba por el entorno y cuidaba de que el río no se desbocara. Eran otros tiempos.

«Las instituciones deberían poner un poco de su parte porque esto es un parque natural que tiene Cáceres. Si entre todos colaboramos será bueno para la ciudad». Las cosas se torcieron cuando en 1985 a alguien se le ocurrió que dos colectores de aguas residuales atravesaran la Ribera. «Las cabezas pensantes deberían haber pensado», precisa con la inteligencia innata que le caracteriza mientras señala al manantial que cruza la finca. «Recuerdo que mis tíos me decían que se habían bañado aquí, pero eso fue antes de la guerra. La gente también acudía más abajo del Puente de Vadillo, donde están las pesqueras. Se formaba un charco bastante grande y en verano los muchachos se refrescaban aquí, allí, en el Guadiloba... donde podían, porque no existían piscinas como ahora».

Agustín posa en el cauce. Cruza una pequeña alambrada mientras espeta: «Ojo, que yo salto como un galgo, aunque me veas un poco torpe». Aparta los cañizos y se coloca, seguro de sí, sobre una de las piedras con una agilidad que impresiona. «Esto viene del Marco, es agua limpia, del Calerizo. Mirad la cal», advierte. Junto a uno de los pedruscos hay restos de patas de cangrejos. «Vienen las nutrias y se los comen», aclara.

Adecuación

«La Ribera podría tener la fuerza que tuvo. Antes era la despensa de Cáceres. Esto es un paraíso. Y si estuviese arreglada...», relata con nostalgia a la orilla de este pequeño océano donde crecen higueras centenarias. «Los higos este año están más tardíos», y se echa tres o cuatro a la mano para atraer la atención de dos burros, Triana y Chari. «Chari está peor, la pobre, se la compramos a uno de Arroyo», explica al tiempo que el animal devora el fruto de pulpa melosa y crujiente semilla.

«Nos ayudan para labrar las patatas y los tomates, les colocamos el yugo y el arado y nos quitan algo de cavar. Aunque cavar, también cavamos. Un día uno me dijo: ‘Agustín, que no levantas la cabeza’. Le contesté: ‘Como me levante a la mitad, me voy’», apunta entre risas dando cuenta de la dureza del trabajo de los agricultores.

Los burros van y vienen bajo un cielo plomizo que amenaza tormenta aunque el sol aprieta como si con él no fuera la llegada de septiembre. Las bestias están en un terreno colindante a su finca, de unos 3.000 metros cuadrados y que es propiedad de un vecino. «Nos lo tienen dejado. Y arriba -apunta con el dedo- tenemos alquilado otro trozo de 5.000 metros; allí ponemos verde para los animales». En mitad del terreno hay dos tuberías de saneamiento. «Aquí metieron los tubos y se lo cargaron», sentencia.

La Ribera está conformada por decenas de huertas. Antes las había por cientos, hasta que expropiaron la zona que va del Marco a Concejo, que poco a poco se va llenando de nuevos edificios que impulsan el sector de la construcción. El Marco tiene 7 kilómetros. Su caudal brotó bajo las placas del Calerizo, a los pies de la Fuente del Rey, en el barrio del Espíritu Santo, y de allí corrió con presura hacia el noroeste hasta desembocar en el Guadiloba. Las dos claves para que los primeros habitantes formaran comunidad eran la leña y el agua, milagros de la naturaleza que facilitaron el asentamiento de la villa.

De aquellas huertas, hoy cada vez son menos las que se cultivan y más las que caen en el abandono. Muchas son de tantos propietarios que hay dificultades para su mantenimiento o su venta. «Hacienda de muchos se la come el lobo», argumenta con gracia Agustín junto al tractor. «Nosotros, como solo tenemos un hijo, no tenemos ese problema».

Rebollo es un sabio. «He sido funcionario de carrera, aunque no tenía carrera, pero eso ponía en mi expediente. Empecé a trabajar en el área de mantenimiento de la Universidad Laboral el 19 de julio de 1972. En 2015 me jubilé en la sección de Educación de Múltiples». Pero la huerta ha sido y es su vida. «Desde que está el agua más limpia vienen los jabalís. Mira, mira, las uvas comidas, se comen hasta los caracoles. Vienen de noche, y entran hasta donde tengo los tomates. He visto guarras recién paridas con las crías chiquininas al lado del cauce. También se comen las nueces».

Agustín enseña el nogal. Tiene dos. El más antiguo, de 20 años. «Un día en el trabajo comenté que tenía un nogal que no echaba nueces. Un compañero me sugirió que sembrara otro. A los dos años teníamos nueces; cosas de la polinización. 150 kilos sacamos de cada uno». Muy cerca está el corral, hay cabras con crías que tienen dos meses y medio. Es una maravilla. También hay patos. «Un vecino me dio siete huevos. Se los puse a una gallina clueca y siete patos salieron». Milagros del Marco, donde ya asoman los membrillos.

Que la Ribera le duela a Cáceres. Solo así podrá curarla.