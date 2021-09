El macrobotellón del ferial y el nulo margen de maniobra que tuvo la policía local el pasado sábado para poder disolverlo sigue ocupando el primer plano de la actualidad y se ha trasladado, como era de esperar, al escenario político. Fue el portavoz del PP, Rafa Mateos, quien ayer lamentó que «ningún miembro del gobierno socialista hubiera previsto que el ocio descontrolado y masivo se podría producir en cualquier momento» e instó al alcalde, Luis Salaya, «a no culpabilizar a la policía ni echar balones fuera».

Según el edil, se debería haber marcado una hoja de ruta, «máxime cuando está a punto de comenzar el curso universitario y los eventos se vuelven a reactivar». El portavoz ha instado a Salaya y al concejal de Seguridad Ciudadana, Andrés Licerán, a que «no responsabilicen a la Policía Local de este tipo de situaciones, que no insulten a los hosteleros, que no echen balones fuera y que reconozcan que estas condiciones de ocio nocturno descontrolado se han producido porque no tenía un plan de actuación para prevenirlas». No obstante, el gobierno local nunca ha culpado a la policía, solo ha admitido la falta de efectivos.

Por su parte, el partido provincialista Cáceres Viva también se ha pronunciado al asegurar que «con 140 agentes disponibles y una estructura orgánica que no funciona», el problema de efectivos «no acaba de resolverse. Si descontamos los agentes que están de vacaciones o de baja médica, no se llegan a los mínimos que se exigen en una unidad de seguridad y emergencia», advirtió la formación.

Por eso, reivindicó «voluntad política para solucionar este asunto, otorgando al cuerpo de la Policía Local la estructura y los efectivos necesarios para garantizar la seguridad ciudadana». Y añadió: «Nos parece increíble que la ciudad no disponga de los efectivos policiales necesarios para frenar un botellón y que, además, teman que la actividad de actos que se van a suceder en este mes de septiembre los desborde».

Civismo

Entretanto, el alcalde, Luis Salaya, pidió ayer un «comportamiento más cívico» a los estudiantes ante las fiestas de bienvenida de los nuevos alumnos universitarios. «Se hará todo lo posible para que la actuación de la policía evite la proliferación de macrobotellones», dijo el regidor, ante los «muchos» que se han producido en las últimas semanas en diferentes espacios. «Vamos a procurar que se eviten los botellones por una cuestión de salud». Desde ayer hay puesto en marcha un dispositivo especial de la Policía Local y Nacional con controles de alcoholemia y colocación de vallas en el ferial.

Respecto a la falta de medios de la policía para hacer frente a estas actitudes, Salaya explicó que, aunque se han incorporado «muchos» efectivos en los últimos años, el déficit de personal «es la situación general» en las administraciones públicas.