La Junta de Extremadura retomará el proceso de intervención de Feafes Cáceres que había paralizado a la espera de un acuerdo para ceder el recurso a Hermanas Hospitalarias debido a que no «ha habido avances en las negociaciones». El Sepad arrancó los trámites para asumir la gestión del centro en marzo de este año debido a las deudas de Feafes con la plantilla y requirió a la entidad que buscara una alternativa para que asumiera la gestión del centro.

De este modo, se postularon dos candidatas para garantizar el futuro del recurso. La primera, Grupo 5, fue la elegida por los socios tras una asamblea pero finalmente no superó la criba institucional debido a que se trataba de una entidad con ánimo de lucro. La segunda opción que se presentó fue Hermanas Hospitalarias, que ya gestiona un centro en la ciudad y es una organización sin ánimo de lucro. En esta dinámica presentó su propuesta antes del verano y la previsión era que el acuerdo se materializara en cuestión de semanas. Cierto es que uno de los puntos más controvertidos de la propuesta era la cantidad de deuda con los trabajadores que estaba dispuesta a asumir, cifra que no precisó. En ese contexto, tal y como expuso este lunes la Junta, el Sepad ofreció de plazo 40 días para alcanzar a un acuerdo que a día de ayer no había llegado. Por este motivo, avanza que la intervención sigue adelante «en defensa de los usuarios y la plantilla» y que esta decisión ya se ha comunicado a la entidad Feafes. Este diario se puso en contacto con Hermanas Hospitalarias para conocer si su propuesta sigue en marcha pero no hubo respuesta a la petición.

Si finalmente Hermanas Hospitalarias se retira como candidata, será la Junta la que asumirá la gestión del recurso aunque no se ha precisado por el momento qué ocurrirá con los usuarios y con la plantilla. Feafes mantiene una deuda con los trabajadores y proveedores que supera los 300.000 euros. Los empleados contabilizan ya un año sin cobrar sus nóminas. De hecho, antes de que arrancara el verano protagonizaron un encierro semanal en las instalaciones para mostrar su enfado y angustia ante una situación que consideraban como «límite» e incluso llegaron a reunirse con el representante del Sepad, José Vicente Granados, que aseguró en ese encuentro que la Junta trabajaba para poner solución al conflicto laboral que se prolonga ya desde hace ya más de tres años.