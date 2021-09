La construcción de megaplantas fotovoltaicas se ha disparado a lo largo y ancho de la comunidad extremeña. Esta tierra aporta un aluvión de kilovatios de energía limpia (sin contar la producción hidroeléctrica o nuclear), un recurso que empresas y hogares de todo el país necesitan para su desarrollo. En cambio, no se ve reflejado en un aumento exponencial de la riqueza de esta comunidad, ni siquiera del empleo.

Por ello, los Círculos Empresariales de Cáceres, Plasencia y Montehermoso han solicitado una reunión al presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, con el fin de proponerle la aprobación de un plan fiscal especial para la comunidad autónoma, basado en la energía, que sirva para atraer empresas y generar puestos de trabajo en la región.

«Extremadura es la comunidad que más kilovatios de energía solar está generando, es la que aporta la materia prima, el terreno, el sol o el viento, producción que se incrementará en los próximos meses con la puesta en marcha de nuevas plantas de energía solar y eólica», afirma el presidente del Círculo de Cáceres, Diego Hernández. Es por ello, que estos colectivos consideran «imprescindible» que se compense el hecho de ser los mayores productores con incentivos fiscales, que atraigan industrias generadoras de empleo y desarrollo económico.

Las plantas fotovoltaicas o los parques eólicos «sólo generan puestos de trabajo cuando están en construcción, ya que, una vez terminadas las obras, se mantienen con 3 o 4 trabajadores», recuerdan. _De modo que la región es exportadora de energía tanto renovable como no renovable «y los extremeños no encuentran beneficios por generar electricidad. Pagamos el mismo precio de la luz que en Madrid o el País Vasco, que tienen rentas per cápita mucho mayores», destacan los empresarios. Se trata de regiones que además cuentan con tasas especiales para empresas de fuera de su región, como en el caso del transporte de la energía. «Muchas de las empresas extremeñas deben pagar esas tasas cuando trabajan en la zona».

Los presidentes de los Círculos están convencidos de que, con la creación de este plan fiscal específico para Extremadura, «una región que en la actualidad no cuenta con grandes empresas», se pueden crear los incentivos necesarios para la instalación de industrias asociadas.