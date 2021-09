Muchos cruzaban la meta levantando los brazos porque eran auténticos campeones sin importar el orden de llegada. Otros lanzaban besos al marcador, algunos miraban al cielo haciendo su intima dedicatoria, los habían que esprintaban para arañar segundos a su marca personal, y también quienes lloraban al finalizar la carrera. 700 corredores con 700 motivaciones, procedentes de 27 provincias, han tomado este domingo la salida en la XIV Media Maratón ‘Cáceres Patrimonio de la Humanidad’, suspendida en dos ocasiones por la pandemia. A la tercera va la vencida y la prueba ha transcurrido sin problemas, blindada con medidas anticovid y con un amplio dispositivo de seguridad.

El auténtico protagonista ha sido Houssame Benabbou, que ha cubierto los 21 kilómetros por el circuito urbano en un tiempo de 1.02.26. Era lo previsible. Este joven atleta cacereño de 28 años se proclamó subcampeón de España de media maratón hace solo una semana, y campeón nacional en las ediciones 2018 y 2019. El año que viene le espera el mundial de esta distancia en China, el de maratón en Estados Unidos y otras pruebas clave como el europeo de maratón en Alemania. Pero hay algo que echa de menos en su carrera profesional: «Poder representar a mi ciudad, poder llevar con orgullo el nombre de Cáceres Patrimonio de la Humanidad», ha declarado a los pocos minutos de cruzar la meta.

Este domingo ha corrido con su club, La Nucía, de Alicante. Es consciente de que Extremadura tiene menos recursos por eso agradece apoyos como el patrocinio de la Fundación Jóvenes y Deporte. «Pero también me gustaría que se implicara más el ayuntamiento, que sería un respaldo fundamental para crear algún día el club de atletismo ‘Ciudad de Cáceres’ y poder enseñar a futuras generaciones, como tienen otras capitales. Ésta lo merece», subraya.

Ilusión y esfuerzo no le faltan. Houssame comenzó a correr por diversión a los 8 años y actualmente entrena 5 horas diarias, esfuerzo que combina con sus estudios de Entrenador Nacional en Madrid, hasta donde viaja los fines de semana para poder completarlos. «Es un don que me ha dado Dios y trato de aprovecharlo al 140%», afirma.

Por su parte, la primera mujer en entrar en meta ha sido Soledad Barrantes, una fisioterapeuta de 34 años, de Casar de Cáceres, que ha logrado cubrir la media maratón en 1.24.00. «Gané la última edición y hoy he vuelto a hacerlo. Para mí es un sueño, no lo esperaba, no lo hago para competir, solo por diversión», se sincera. Comenzó hace cuatro años, cuando cerraron su gimnasio por vacaciones. «Como me encanta el deporte empecé a correr… hasta hoy». Y aunque el itinerario no ha sido fácil «porque Cáceres es dura», la gente se ha volcado aplaudiendo «y nos ha dado un plus para apretar».

Entre todos los participantes también ha destacado Miguel Ángel Esteban Muñoz, que ha cumplido su sueño de terminar su media maratón número 100 y además ha logrado hacerlo con el dorsal 100. Procedente de Pinto (Madrid), explica que ha elegido Cáceres para lograr esta marca «porque reúne lo que yo buscaba: un lugar con solera, distinto, bello, con un trazado histórico, monumental, Patrimonio de la Humanidad por la Unesco...».

Desde la organización, el atleta Kini Carrasco ha indicado que la prueba se ha desarrollado «muy fluida» y que se han copado todas las plazas permitidas, si bien los corredores de la media maratón han salido en dos tandas para abrir distancias, además de una tercera para corredores de 10.000 metros. «Se han cumplido todas las medidas anticovid y solamente nos queda dar las gracias al ayuntamiento cacereño y a la empresa organizadora por atreverse a celebrar esta competición que tanto se echaba de menos», matiza.