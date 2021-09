Infinity Lithium ha recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura la decisión de la Junta de Extremadura de denegar el permiso de investigación minera en la dos cuadrículas donde está en proyecto la excavación de una mina a cielo abierto. Esta decisión ha paralizado el proyecto de Tecnología Extremeña del Litio, empresa participada por Infinity, de excavar una mina en Valdeflores para la extracción de litio.

Entre los argumentos que da la empresa está que la decisión de la Junta de denegar el permiso de investigación se toma en contra de actuaciones de la misma administración autonómica, que en un procedimiento anterior ya había concedido el mismo permiso a la empresa minera.

Otro de los argumentos es que no se otorga un permiso para hacer sondeos porque en el suelo no se pueden realizar labores extractivas, cuando la empresa había solicitado el permiso no para hacer sondeos sobre el terreno, sino otras labores de investigación para poner en valor el recurso minero que hay en el subsuelo en Valdeflores y solicitar la concesión para la explotación. La empresa ya completó los sondeos durante la etapa anterior en la que contó con el permiso de investigación que le concedió la Junta de Extremadura.