Cáceresse convirtió este martes en foro de debate sobre el cáncer y los desafíos en cuanto a tratamiento y detección de la enfermedad. La capital fue la sede de la reunión de la Scientific Outreach Extremadura 2021 (Solti), una jornada que toma como referencia las reflexiones del último congreso de la sociedad Europea de Oncología Médica y que tuvo como uno de sus ponentes a Santiago González (Badajoz, 1976). El especialista en oncología médica del hospital San Pedro de Alcántara y coordinador de la unidad de cáncer hereditario fue el encargado de coordinar la mesa ‘Cáncer de mama en 2021: ¿Qué retos afrontamos?’. Previamente atendió a este diario para abordar la realidad de los tratamientos en la región, el avance de la investigación y el impacto de la pandemia en los pacientes.

El cáncer ha sido la tercera causa de mortalidad en España en el año de la pandemia, ¿cómo han afrontado este año insólito desde el área de oncología?

Ha sido complicado, nos hemos tenido que adaptar. Parecía que solo había coronavirus, todo el sistema sanitario se volcó con la pandemia para mitigarla y atender a los pacientes y hemos tenido que reinventarnos para que el paciente oncológico tuviera el menor impacto posible. En el caso del cáncer de mama, la campaña tuvo que interrumpirse en los meses mas duros, pero luego se recuperaron todas esas pacientes, a diferencias de otros tumores, no hemos visto retrasos significativos en el diagnóstico.

Lo cierto es que la pandemia sí ha provocado que se retrasen los tratamientos y las intervenciones quirúrgicas programadas en oncología se suspendieron en hasta un 47% en abril de 2020.

Nosotros no hemos suspendido, hemos tenido esa suerte, pero sí se han visto afectadas otros tumores que no son cáncer de mama.

En cuanto al proceso de vacunación, sí se ha dado prioridad a que reciban la tercera dosis pacientes inmunodeprimidos, entre ellos pacientes oncológicos, ¿cómo avanza en Cáceres? ¿Qué opina de que se incluyan a los pacientes oncológicos como prioritarios?

Tenemos pacientes que reciben quimioterapia que ya están recibiendo su dosis. No hay cifras pero han empezado a vacunar hace dos semanas. A falta de que nos determinen cuánto va a durar la inmunidad y habiendo estoc de vacunas y recomendaciones internacionales favorables, a mí me parece oportuno administrar la vacuna sabiendo que los efectos secundarios son asumibles.

Hope en inglés significa esperanza, no será casual que lleve el nombre del proyecto que presenta en el congreso, ¿puede detallar las líneas de ese trabajo?

Consiste en el estudio la genética de pacientes para saber cuáles se pueden beneficiar más de la quimioterapia, conforme más conozcamos el tumor, más posibilidad tendremos de ofrecer un tratamiento más específico y menos tóxico. Hablamos de cáncer de mama con metástasis, el proyecto Hope se llama así porque una vez que agotamos todos los tratamientos convencionales, hacer el estudio genético en el tumor nos puede decir cuándo va a ir necesitando un tratamiento u otro.

En los últimos años también ha encabezado un proyecto pionero para la detección precoz del cáncer de ovario, ¿Qué papel juega la genética en los tumores?

Uno muy importante. Hay mutaciones en genes que se heredan. El ejemplo es que su estudio nos ha permitido conocer que una de cuatro pacientes ha desarrollado ese cáncer de ovario por un gen que le predisponía a ello. Saberlo ha mejorado la supervivencia en esas pacientes. En el caso del cáncer de mama un 10% se deben a cuestiones hereditarias. Merece la pena hacerse un estudio genético, ya iríamos por delante de la enfermedad. La prevención es fundamental. De hecho, en los últimos años gracias a la buena labor de screening (mamografías) se detectan unos 600 casos de tumores de mama en estadios precoces en el área de Salud de Cáceres.

El cáncer de mama es uno de los que más tasa de supervivencia suma con respecto a otros tumores, la relación entre investigación y curación es clara, ¿se invierte en investigación lo suficiente?

A todos nos gustaría que fuera mas rápido pero va a pasos cortos y depende de lo que se invierta. Todos hemos sido testigos de lo que ha ocurrido con la vacuna del coronavirus porque ha existido una inversión muy grande. Si observamos la trayectoria de lo que es el cáncer, si preguntamos a cualquiera de las familias que han perdido a sus seres queridos, defenderán que la investigación ha sido insuficiente. Hay un amplio margen de mejora en cuanto a financiación pública. Como sociedad adulta tenemos que decidir en qué invertimos y la salud es el problema más importante.

La Asociación Española contra el Cáncer (AECC) se marca la meta de que en 2030 todos los tumores a nivel global tengan un 70% de supervivencia, ¿usted cree que se cumplirá esa aspiración?

Tenemos que ser ambiciosos en los objetivos. Esa cifra puede ser muy variable, hay que hacer un esfuerzo para diagnosticar los tumores cuanto antes, pero eso no se va a conseguir solo, hace falta mucha inversión en investigación. Aquí tenemos la suerte de tener investigadores jóvenes cualificados que no están trabajando en lo suyo y esa es la verdadera pena, que tengamos a personas dispuestas a dedicar su vida a la investigación que tienen unos sueldos indecentes y que no aprovechemos esos recursos humanos al servicio de la lucha contra el cáncer.