La plantilla de Feafes piden «certezas» sobre su futuro. Esta fue la reivindicación que han trasladado los trabajadores del centro de salud mental en Cáceres al Sepad después de que haya reiniciado la intervención del recurso después de que fracasaran las negociaciones entre la entidad con Hermanas Hospitalarias para que asumiera la gestión del centro.

Através de una carta, los empleados se dirigieron al gerente del Sepad, José Vicente Granados, y le reclamaron transparencia en todo el proceso administrativo y que se les desvelen los detalles sobre cómo quedará su situación cuando concluya el proceso. «Somos víctimas, junto con las personas usuarias, de una situación de conflicto entre la entidad y la administración», ponen de manifiesto en la misiva que han dirigido a la administración regional. Tal y como publicó este diario hace semanas, la Junta que ya había iniciado los trámites para asumir el control del centro hace meses aunque se encontraban paralizados a la espera de posibles acuerdos con otras empresas, finalmente en el mes de septiembre reanudó este proceso debido a la falta de acuerdo.

De esta manera, los trabajadores inciden en la carta que «en las últimas semanas han recibido por diferentes vías «mucha información verbal» pero ninguna confirmación oficial sobre la intervención. Por ello, piden a la administración «un poco de empatía» y que les facilite «toda la información» sobre el procedimiento, trámites, requisitos legales y la legislación en la que se basa el procedimiento a través de un encuentro con la plantilla. También reivindican que se aclaren «las condiciones» para los trabajadores que se encuentran en «una situación de riesgo psicosocial, mantenido y consentido» y con un elevado «nivel de ansiedad y estrés» desde hace meses debido a que ya acumulan un año sin cobrar sus salarios.

Preguntada por este asunto por este diario, la Junta detalló que la gerencia del Sepad ya ha recibido esa solicitud y aseguró que el encuentro entre ambas partes se celebrará y que está a la espera de fijar día y hora.

Los trabajadores vuelven de esta manera a reivindicar responsabilidad sobre una situación que arrastran con impagos reiterados por parte de la entidad. Fue en 2018 cuando arrancó el conflicto laboral y se produjeron las primeras protestas de trabajadores por retrasos en los salarios. Esa situación se solventó pero finalmente estalló en 2020, en mitad de la crisis sanitaria, en la que de nuevo volvieron a producirse estos retrasos. Desde ese verano los trabajadores no han recibido sus sueldos. La deuda que acumula la entidad Feafes se cifra en 300.000 euros entre pagos a la plantilla y proveedores.

A lo largo de este año se han producido varios intentos por parte de otras entidades para hacerse cargo del recurso. La primera con la que se negoció fue Grupo 5, pero el acuerdo no pudo salir adelante debido a que se trata de una empresa con ánimo de lucro y el ayuntamiento recoge en su acuerdo de cesión del terreno que no puede concurrir porque no puede lucrarse. Finalmente, lo intentó también Hermanas Hospitalarias como última opción, que sí cumplía esos requisitos, pero tampoco ha llegado a prosperar. En ninguno de los casos contemplaban asumir la deuda completa que se mantiene con la plantilla.