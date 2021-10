En la entrevista que Miguel Ángel Muñoz le hizo a Miguel Ángel Morales, secretario provincial del PSOE, hay dos perlas que me sugieren un comentario. En primer lugar da por bueno que puesto que parece ser el último año en el que Vara se presenta para secretario regional solamente debería haber un candidato a cualquier cargo. Por ejemplo, Sánchez en Madrid, Vara en Mérida y Miguel Ángel Morales en Cáceres. O sea que aquello de las primarias es una mandanga que debe ser sustituida por el toque de corneta.

Supongo que se andarán con cuidado no vaya a ser que cuenten más síes que votantes. En todo caso deja muy clarito el nivel de los militantes a la hora de plantear una alternativa. ¿Quiere decir que no hay nadie en la militancia capacitado no ya para sustituir a Vara o a él mismo sino ni siquiera para confrontar con ellos? ¿Deberemos votarles los ciudadanos al ser sus últimas elecciones? La segunda perla se refiere a la situación de Cáceres y la postura de Miguel Ángel Morales al respecto. Solicita una discriminación positiva para la provincia. Pregunto: ¿Es una entrevista el lugar donde el secretario provincial de un partido y diputado de la Asamblea debe presentar esa reivindicación? Él asegura que ha dado puñetazos en la mesa para denunciar la situación: ¿En qué mesa? ¿Cuántos puñetazos? Han debido tener poca intensidad no ya porque no le hayan hecho caso sino porque sus nudillos no tienen ni un raspón. Asegura que ha habido un desequilibrio en estos años.

Hablando en plata: La Junta, según afirma el secretario provincial del PSOE de Cáceres, ha favorecido a la provincia de Badajoz y ha desatendido a la de Cáceres. Incluso se queja de que los socialistas cacereños no tengan cargos de relevancia ¿Querrá él ser presidente? ¿Y qué ha hecho el PSOE de Cáceres que Miguel Ángel ha dirigido desde el 2012? Pues me parece que desde 1983 algunos han sido diputados, presidentes de la Asamblea, consejeros y otros cargos bien remunerados. Lo suficiente como para cerrar bocas.