El Perú Cáceres Wellness lo forman 42 profesionales que creen en la salud indicándonos que “hacer deporte no es parte del problema sino parte de la solución” y nos apremian a no perder más tiempo porque cada día que pasa perdemos salud física y mental. Sus programas y actividades están pensados para todas las edades desde 0 a 90 años y tienen en cuenta el estado de forma o capacidad física de hombres, mujeres y también de mayores jóvenes o niños. Toda la familia puede hacer el deporte que le gusta y precisamente ahora hay que recuperar el tiempo perdido. La inexperiencia deportiva no es un obstáculo y te hacen sentir rápidamente como en casa.

Es el centro deportivo más grande y completo de la ciudad de Cáceres, sin problemas de aforo, con deporte al aire libre e instalaciones cubiertas con una renovación de aire y limpieza que te invitan a quedarte. Sus cuotas que lo incluyen todo: centro acuático con dos piscinas climatiza-das, 500 actividades dirigidas mensuales de agua o seco, una llave y app de seguimiento individualizado para utilizar el centro fitness de última generación, vestuarios y ticket descuento de parking.

Empieza tu cuota hoy mismo

Su sistema permite comenzar el día del mes que te propongas y abre de lunes a domingo 355 días al año. Si te apuntas este mes te motivan regalándote euros por cada entrenamiento que hagas al centro, y que luego puedes gastar en sus servicios de fisio, spa, peluquería o análisis corporal. Por todo lo que incluyen sus cuotas al mes y la calidad de sus instalaciones ninguna oferta de la ciudad puede igualarse. Puedes visitar sus instalaciones o entrar en elperuwellness.es/ofertas o sus redes sociales donde poder elegir la opción cuota u oferta que más nos conviene.

CURSOS DE PÁDEL, RÍTMICA Y NATACIÓN EN EL PERÚ CÁCERES WELLNESS

Últimas plazas para cursos deportivos

Los grupos de sus cursos comenzaron en septiembre y están casi todos completos.

Ante la gran demanda durante el verano para pre-apuntarse a los grupos de esta temporada, este mes el Perú Cáceres Wellness aumentan su oferta y completan los últimos horarios disponibles durante estos días.

Con múltiples horarios y niveles, para todas las edades, con instalaciones cubiertas y climatizadas, y con más clases que nadie, ya que siguen el calendario laboral, es la opción más idónea para aprender y hacer deporte.

350 plazas natación

Con grupos desde los 0 años hasta cualquier edad o nivel, puedes aprender o mejorar estilos con las máximas garantías. El Perú cuenta con unos vestuarios exclusivos con sistema aire limpio para los menores y familias y otros para adultos, y han organiza-do entradas escalonadas en sus grupos. Las 2 piscinas climatizadas cuentan con desinfección por ultravioleta, hipercloración y amplio espacio en las playas.

50 plazas gimnasia rítmica

Ante la demanda de nuevos grupos, en octubre se une al equipo de entrenadoras Raquel Gil, la gimnasta extremeña más laureada de los últimos años con multitud de pódiums en Campeonatos de España. En el último celebra-do consiguió el oro en aro y pelota, y el subcampeonato de España por equipos. El club dispone en exclusiva de una instalación cubierta con tapiz de competición y sala anexa de entrenamiento.

50 plazas de pádel

Con sus 7 pistas de pádel cubiertas a 10 metros garantizan poder entrenar todo el año independientemente del calor o la lluvia. Su equipo nos comenta que ya hay muchos grupos cerrados y nos apremian a visitarles para ver nuestro nivel en una prueba gratuita y asignarnos plaza. Las clases y entrenamientos de El Perú se rigen por el calendario laboral y no paran en vacaciones.

BIENESTAR Y BELLEZA

BALNEARIO

Durante el mes de octubre tienes ofertas para todos:

► MASAJE GRATIS EN SPA

Reserva tu circuito termal de lunes a jueves no festivos por 25€ y de regalo tienes un masaje de 15 minutos.

► -10% DESCUENTO EN TRATAMIENTOS

De lunes a jueves no festivos en radiofrecuencia, maderoterapia, presoterapia, higienes...

► ESTÉTICA:

Precios estrella en manicuras, maquillaje, depilaciones...

FISIOTERAPIA

Clínica oficial con amplio horario y las últimas técnicas:

► 2 x 1 NUEVOS CLIENTES:

Dos sesiones de 25 o 50 minutos a precio de 1 para nuevos clientes durante octubre.

PELUQUERÍA

Nuevo espacio exclusivo WELLNESS HAIR con acceso directo desde la plaza del centro y desde el parking. Ofertas de este mes (no acumulables):

► OFERTAS PRIMERA VEZ:

para primera vez de cada servicio y de lunes a jueves no festivos:

· Corte caballero 8,95 €

·Corte+peinado Sra. 22,95€

· Color -40% descuento

► OFERTA MAÑANAS:

Disfruta de 10% dto de lunes a jueves no festivos por las mañanas en octubre

2 HORAS GRATIS DE PARKING con servicios superiores a 40€ en balneario, fisio, peluquería o estética (1 hora para inferiores a 40€) elperuwellness.es

Datos de contacto:

Estamos en el 927 62 94 38

Síguenos en Facebook Síguenos en Instagram Síguenos en YouTube