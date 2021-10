Hace siete días que Mercedes Catalán Rubio, con 81 años recién cumplidos, tuvo que ingresar en la habitación 206 de la planta de Medicina Interna del Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres aquejada de una infección de orina que se le ha complicado provocándole una asepsia generalizada. Desde su ingreso, los timbres que utilizan los pacientes para avisar al personal sanitario cuando precisan alguna urgencia no funcionan. «Me han dicho que llevan así dos meses», indica visiblemente afectada su hija, Mariángeles Pajuelo Catalán.

Al comienzo de su testimonio, Mariángeles insiste en que su queja «no va contra el personal sanitario, ni celadores, ni enfermeros; ellos son los ángeles de la bata blanca, a los que aplaudo todos los días», sino a la gerencia y dirección del Servicio Extremeño de Salud (SES).

«Familiares y muchos profesionales sienten rabia, se les parte el corazón. Que no funcionen los timbres es una falta de humanidad», asegura.

Entonces muestra el vídeo que también ha compartido en las redes sociales en los que aparece su madre utilizando una cuchara con la que golpea los barrotes de la cama cuando quiere dar un aviso. «Es desolador. No se pueden comunicar. Además, debido a la situación del covid, ahora no permiten acompañantes durante la noche. El lunes mi madre cenó pescado y se tragó dos espinas. No puede depender de avisar con unas cucharas para que acudan a ayudarla o de su compañera de habitación».

Añade que su madre «es una persona inválida, que no se puede mover. Pedimos que se nos ayude, que solucionen cuanto antes esta situación porque a veces de un timbre puede depender tu propia vida».

Por su parte, fuentes del SES respondieron ayer que «el sistema de llamada a enfermería está deteriorado en las tres plantas primeras del Hospital San Pedro de Alcántara».

Añadieron que «se ha evaluado y se ha realizado un procedimiento para realizar el cambio de sistema» y precisaron que «ahora mismo la empresa está acopiando material para su instalación inmediata». Finalmente, aseguraron que «en los próximos días se inician los trabajos para el cambio».