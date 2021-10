Hay muchos loros que consiguen repetir las palabras de los humanos. En la pequeña y en la gran pantalla es muy frecuente la figura de este bello animal parlanchín que acompaña a los piratas en sus aventuras (Piratas del Caribe, One Piece…). Blue tiene siete años. Solo hay que ver cómo se comportan cuando están juntos para saber que la relación que poseen Alejandro Herguijuela y su guacamayo, es muy especial. Desde que llegó a su vida se ha convertido en «un miembro más de la familia», cuenta el joven, y como tal, comparten a la par gran parte de su tiempo de ocio, ya sea para dar un paseo por Cáceres, ir al campo o grabar series para Movistar.

«Le encanta salir y volar. Se pone muy contento. El ave anda suelta tanto en casa como en la calle. Le gusta estar con la gente. Silba, repite palabras y frases. Es muy gracioso. También le gusta la música», resalta Alejandro. De repente Blue dice algo: «Buenos días», suelta el loro. «Es que es muy educado», señala su dueño.

El guacamayo azul y amarillo, especie a la que pertenece Blue, se caracteriza por atesorar una gran inteligencia y una capacidad de memorización y repetición de sonidos que llama la atención. Y si a todas estas particularidades se le suma el peculiar carácter simpático que tiene este animal, además de su don como actor, surgen situaciones que le han llevado a salir en la serie Conquistadores. «Fue una experiencia chulísima, rodamos en las Huertas de Ánimas. Los actores y actrices estaban como locos con Blue, la productora quedó satisfecha con el trabajo del ave y guardaron mi teléfono para futuras grabaciones», apunta con una sonrisa.

«Seguramente realicemos más apariciones en televisión pero no vivo de esto. Lo más importante es la salud del animal y que se divierta al filmar las escenas. Los guacamayos son pájaros sociables y les gusta recibir estimulaciones para desarrollarse al máximo, pero es un tremendo error encerrarlos en jaulas, se agobian y empiezan a tener malas conductas. Incluso pueden llegar al picaje, un comportamiento patológico que les lleva a arrancarse las plumas, o a no parar de gritar», advierte Alejandro Herguijuela.

Entonces, ¿los pájaros son muy inteligentes? «Las aves son mucho más listas de lo que pensamos. Sus capacidades mentales son comparables a las de los primates, y en algunos aspectos, superiores incluso a las de las personas», responde con orgullo.

Se alimenta con un pienso específico, pero igualmente con fruta y verdura. «Me pide plátano todo el tiempo, se lo doy con moderación», explica el propietario de esta preciosa mascota.

El poder de seducción que ejercen las aves sobre las personas obedece a menudo a un impulso atávico: el afán por volar. Tal vez por ello Alejandro se enamoró de las aves desde que era un niño. «Simplemente empecé a mirarlos y me enamoré de los pájaros. Desde pequeño he tenido agapornis, ninfas, cotorras y después a Blue. Siempre quise un loro, me fascinan sus colores, su forma de pensar...», asegura.

Blue es el loro más famoso de la ciudad. «La gente me pide fotos con el papagayo», asevera satisfecho su dueño mientras juntos se abrazan inmortalizando el recuerdo para El Periódico.