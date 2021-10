El PP continúa con su calendario de congresos y nombramientos de los cargos que han de dirigir el partido en los próximos años. Hasta ahora no han existido controversias ni enfrentamientos, al menos en Cáceres, pues tanto el presidente provincial, Laureano León, como el local, Rafael Mateos han sido elegidos por aclamación sin nadie que les discuta el puesto. Pero hace unos días, Fernando Pizarro, a la sazón alcalde Plasencia, se ha propuesto para presidir el PP extremeño y muchos se han hecho los sorprendidos. No creo que haya margen para la sorpresa pues desde hace tiempo ha dejado muestras de su capacidad política y de gestión suficientes para que se le haya considerado un aspirante al cargo y él se ha dejado querer.

Este paso da cuenta de la lenta agonía de Monago que comenzó con una filtración a un medio nacional y por ahora ha concluido con una excusa de Casado para ni siquiera nombrarle, porque al menos Pizarro le considera oficialmente amortizado pues se ofrece a sustituirle cuando Monago no ha dicho que quiera irse sino todo lo contrario. Es una muestra más de la crueldad con la que se trata a las personas en los partidos.

Si Pizarro se ha decidido a hacer público su proyecto no la ha hecho en balde pues una persona de su larga trayectoria política sabe que antes de dar ese paso deben tocarse algunos palillos que le garanticen el éxito o al menos que no exista alguien de tal importancia que le ponga tan grandes impedimentos que le conduzcan al fracaso. Como es natural en esta clase de procesos de inmediato han surgido las contrapropuestas en boca de quienes estaban cómodamente instalados y temen ser defenestrados por Pizarro, que cabe esperar que ya tenga al menos in mente el equipo con el que quiere dirigir el partido. Pero con estas propuestas uno no sabe nunca si lo que se pretende es poner trabas al autoproclamado candidato o simplemente quemar a determinadas personas que pudieran tener opciones o al menos nombre para en los últimos momentos sacar al verdadero candidato que incluso podría ser quien está manejando la situación ahora.

*Profesor