Cáceres contará con cinco baños públicos el próximo año. Este es el anuncio que hizo el alcalde, Luis Salaya, este miércoles en respuesta a la petición de las asociaciones de mayores para que reabran los aseos en la ciudad cerrados durante la pandemia como el de Cánovas o que se pongan en marcha los que se encuentran clausurados como el de la plaza Mayor o el Parque del Príncipe. El regidor municipal compareció junto a la primera teniente de alcalde y concejala de Asuntos Sociales, María José Pulido, durante la jornada de ayer ante los colectivos de mayores de la capital en un pleno en el que con motivo del mes del mayor, las asociaciones desgranaron las reclamaciones más urgentes.

Entre las reivindicaciones, una de que generó la respuesta más inmediata fue la de los aseos públicos. No es la primera vez que los mayores elevan esta propuesta al ayuntamiento debido a que durante la crisis sanitaria se cerró el único baño que se había reabierto en los últimos años, el que se encuentra junto al parque de Gloria Fuertes. No obstante, esta reclamación no es exclusiva de los colectivos de mayores sino de vecinos y turistas, que lamentan que en una ciudad de 90.000 habitantes haya que consumir en un establecimiento para poder acceder a usar el aseo.

De este modo, el regidor avanzó que la previsión es que en 2022 se repartan en la ciudad cinco cabinas autolavables debido a que por cuestiones logísticas es más viable que puedan entrar en funcionamiento a corto plazo en lugar de afrontar una rehabilitación de los que ya se encuentran en funcionamiento. Desgranó en ese sentido, que uno de ellos se localizará en la plaza Mayor, punto de encuentro de turistas, y el resto se repartirán por la ciudad. Del mismo modo, anticipó que durante la siguiente anualidad la previsión es que estas cabinas autolavabables se dupliquen en la ciudad y lleguen hasta un total de diez.

En cuanto al baño de Cánovas, aseguró que desde el ayuntamiento se busca una fórmula que incluya en el contrato un servicio de limpieza y pueda salir a contratación para que una empresa determinada se haga cargo. Sobre este asunto no precisó fechas de reapertura.

En cuanto a otros asuntos que se abordaron en el pleno de los mayores, también destaca la reclamación de varios colectivos de que el espacio que se ha otorgado de manera temporal a las terrazas debido a la crisis de la pandemia se recupere para que los ciudadanos vuelvan a disfrutar de este espacio público. Del mismo modo, hicieron hincapié en la necesidad de aumentar el número de bancos y mejorar la iluminación de la ciudad y de recuperar las actividades como los bailes, este último un punto que aseguró el alcalde que se recuperará.