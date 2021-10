“Seguirá destrozando la montaña”. Tajante se ha mostrado la plataforma contra la mina de litio en Cáceres tras el anuncio de la empresa minera de incorporar cambios en el proyecto inicial para que la extracción no se haga a cielo abierto, tal y como estaba previsto en un principio. De esta forma ha manifestado a este diario su postura Salvemos la montaña después de que Infinity Lithium compareciera esta mañana para anunciar que el proyecto se hará de forma soterrada para minimizar el impacto ambiental y que como consecuencia, debido a que este modelo entraña una mayor complejidad, generará 700 empleos directos.

Así, en declaraciones a este rotativo, Alejandro Palomo, uno de los portavoces de la plataforma, que ha denunciado que este anuncio responde a una maniobra de la compañía para evitar que sus "acciones en bolsa pierdan valor" y ha acusado a la multinacional minera de "querer engañar a la ciudadanía cacereña" debido a que la modificación que plantean no entraña cambios sustanciales y no dejará de causar un impacto a la sierra y a los cacereños. "Nosotros no vemos un cambio, todas las plantas de tratamiento están ubicadas en el mismo sitio, el único cambio que es la extracción será subterránea, es imposible que no afecte a la zona cuando tienen que entrar con tuneladoras de diez metros de ancho en la montaña, las chimeneas seguirían echando los humos así que sigue todo igual porque a la salud va a afectar igual", expone.

Lamenta, en el mismo sentido, que las cifras de empleo que propone Infinity "no son creíbles" y pone de relieve que desde la plataforma no entienden este nuevo giro de la empresa cuando "los permisos de investigación están denegados" por parte de la Junta". "Llevamos cuatro años para que restauren los caminos y no lo han hecho, tienen otra sanción nueva porque se ha pasado el plazo, es un proyecto que administrativamente está muerto", zanja.