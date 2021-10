Siempre recuerda una anécdota en la que Mario Gas le contó que Shakespeare vio en el teatro la mejor de las herramientas para denunciar las injusticias. A esto ha dedicado Pilar de Yzaguirre (Barcelona, 1936) su vida sobre y tras las tablas. La productora teatral, que dimitió de su cargo como subdirectora de la Condición Femenina con Adolfo Suárez como presidente al sentirse «mujer florero», programó a Betty Friedan en Madrid e introdujo los anticonceptivos, da testimonio de una trayectoria como pionera. Ahora, a sus 85 años, estrena la obra ‘El grito’, una historia real de una mujer que sufre un periplo para que la sociedad y la justicia la crea. El pase es hoy en el Gran Teatro.

¿Cómo llega a la historia y cómo se embarca en algo así en plena pandemia?

Llegué por la prensa, leí la sentencia completa y pensé que era una obra de teatro. Yo quería hacerlo desde antes pero luego llegó la pandemia, tenía todo en la cabeza y la gente me ayudó mucho. Tenía claro que había que sacar adelante ‘El grito’ para denunciar que la mujer no sea escuchada.

De hecho, cita a Mary Beard cuando asegura que la ‘cultura se ha construido con la imagen de la mujer callada’.

El feminismo es una corriente contracultural, es una lucha por cambiar esa cultura machista de siglos. La mujer no ha estado presente, ha estado fuera de ese contexto y cuando se decide a participar y estar dentro, se encuentra con un no. Cuando hay una cultura tan instaurada en las costumbres, puedes cambiar una ley pero para cambiar las costumbres tardas siglos.

En su obra habla precisamente de ese cuestionamiento continuo que enfrentan las mujeres.

Hay una cuestión que heredamos en la que es el varón el que sabe y ahí la mujer tiene que hacer un doble trabajo, formarse y demostrarlo. Hay que reivindicar que cuando una mujer hable se la escuche y se la respete, tenemos que participar y coger fuerza.

Pero es una tarea ardua.

Claro, porque hay un desprecio a la mujer, el hombre ha ostentado siempre todos los cargos y la mujer está entrando, está empezando a ser respetada. La ley en España se fundamenta en el respeto a la mujer pero la sociedad tiene que evolucionar, no solamente basta con decir ya tengo la ley para estar más protegida.

Y con su trayectoria y a sus 85 años, ¿sigue sintiendo que debe ganarse el respeto?

Lo vivo a diario. Tienes que demostrar siempre si vales o si no. Si tú crees que tienes cualidades, tienes que luchar. Yo no he dejado de luchar desde que nací. Quería luchar por lo mismo que tenía mi hermano y por el camino me encontré con problemas más graves.

En la obra también aborda también el control del machismo sobre el cuerpo de las mujeres.

Me dediqué al tema de anticonceptivos en una época en la que no podían hacer nada y lo normal es que se fueran quedando embarazadas. Cuando yo llegué a Vallecas veía a mujeres con siete o nueve hijos.

Por último, hay otro personaje que sufre una enfermedad degenerativa, la del olvido, ¿forma parte de esa reivindicación de ‘El Grito’ contra el olvido y el silencio?

Esto también es real. En el proceso judicial de ocho años, la madre de la protagonista enfermó de alzhéimer y quise que ese sufrimiento también formara parte de la obra.