Ya se sabe que este mundo está lleno de sabios y adivinos. Cuando alguno de estos egregios individuos llega a puestos de responsabilidad hay que echarse a temblar pues sus decisiones pueden causar graves consecuencias. Hace unos días, la empresa que pretende sacar litio de nuestro subsuelo presentaba una nueva propuesta para llevar a cabo sus propósitos. No habían pasado dos horas y aparece un concejal con tal capacidad de adivinación que dictamina una sentencia irrevocable de la que se deduce la imposibilidad de llevarse a cabo tal empresa sin necesidad de haber leído el nuevo proyecto.

Ampararse en el plan de urbanismo (si es que el plan lo impide) en una ciudad que ha cambiado su plan sin más razones que el deseo y beneficio de algunos parece un subterfugio más que una razón, pues lo más sensato sería estudiar el plan nuevo y decidir si los beneficios que se obtendrían deben dar lugar a una modificación del plan o ha de impedirse la mina, y eso necesita un período de estudio y reflexión que el concejal se ha saltado, aunque quizás se deba a que es más listo que nadie.

Con la misma celeridad y conocimientos del plan se ha manifestado la plataforma del ‘No’. A mí me gustaría saber de minas tanto como nuestros concejales y algunos seguidores de la plataforma del “No a la mina”, pero mi ignorancia es tan burda que me asaltan dudas por todos lados pues no quiero que nos asfixie ninguna contaminación ni nos destrocen el paisaje, pero a la vez quiero que los proyectos que crean puestos de trabajo y engendran riqueza florezcan en nuestro entorno, y no sé cómo lograr congraciar ambas cosas y en este caso si eso es posible con la mina.

En fin, supongo que no pasará mucho tiempo antes de que algún furibundo y lúcido partidario del ‘No’ me ponga en la relación de los que le hacen el juego sucio a la empresa minera, por lo que ruego a ésta que tenga la amabilidad de ponerme en su nómina pues si debo cargar con insultos al menos debería llevarme una recompensa.